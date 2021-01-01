4 نصائح للعناية بالشعر بعد تعرضه للأمطار.. للحفاظ عليه من التلف



نصائح للعناية بالشعر بعد تعرضه للأمطار نصائح للعناية بالشعر بعد تعرضه للأمطار

الكثير من الفتيات يعشقن فصل الشتاء وأجوائه، بدءا من البرودة الشديدة وحتى سقوط الأمطار، والتى بمجرد هطولها تبدأ الكثيرات منهن فى الخروج إلى الشوارع للاستمتاع بها.



وبقدر ما نحب ذلك، فإن التبلل في المطر هو أحد أكثر أسباب تلف الشعر التي يتم تجاهلها، حيث تجعل الأمطار من الصعب بشكل خاص الحفاظ على صحة شعرك.



وفى التقرير التالى، نتعرف على نصائح بسيطة، يمكن تنفيذها بعد تعرض الشعر لمياه الأمطار، حفاظاً عليه من التلف، وهى كالتالى:

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1. تنظيف الشعر:يلعب تنظيف الشعر بشكل صحيح دورًا كبيرًا في إبقائه صحيًا وخاليًا من التشابك، لذلك بمجرد العودة إلى المنزل ، اغسلى شعرك على الفور بالشامبو، حيث سيساعد ذلك على إزالة جميع السموم وملوثات الغلاف الجوي التي تترسب في الشعر من خلال المطر، وفقاً لما ذكره موقع "style craze".2.استخدام البلسم:الرياح الموسمية رطبة بالفعل، تتسبب فى تجعد الشعر أكثر، لذلك يفضل استخدام بلسمًا مصممًا خصيصًا لتنعيم الشعر المجعد، مع الإبتعاد عن البلسم الذى يحتوى على مكون السيليكون، و بدلًا من ذلك، يفضل البحث عن مكيفات الشعر المضادة للرطوبة، أو عمل قناع للشعر باستخدام زيت الزيتون والبيض، فقط وعمل خليط بكميات متساوية من الزيت والبيض، ووضعهما على الشعر لعدة دقائق، ثم شطف الشعر بالماء للحصول على نتيجة إيجابية وهى تنعيم الشعر المجعد.3. تجفيف الشعر:تعمل حالة الرطوبة خلال فصل الشتاء على تثبيت تكاثر البكتيريا في الشعر،و يؤدي أن تؤدى إلى عدوى فروة الرأس المختلفة، لذلك من الضروري تجفيف الشعر تمامًا، بالمنشفة بلطف،أو تركه حتى يجف بشكل طبيعي، أو استخدام المجفف الكهربائى، فى حالة عدم وجود وقت كافى، ثم استخدام كريم مرطب للشعر، لحمايته من حرارة جهاز المجفف الكهربائى .تجنب استخدام الكثير من المنتجات الخاصة بالشعر:استخدام الكثير من أي شيء ليس جيدًا أبدًا ، بما في ذلك منتجات تصفيف الشعر، ولهذا ينصح بتجنب استخدام الكثير من منتجات أو أدوات التصفيف، فبدلًا من تكديس الشعر بالمواد الكيميائية أو إتلافه بالحرارة، يفضل البحث عن بدائل أخرى، حيث يؤدي استخدام الكثير من المنتجات إلى تراكم المنتج الذي يجذب المزيد من الأوساخ والرطوبة للشعر.