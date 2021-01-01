قال الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق إن بلاده لا تحضر للتطبيع مع إسرائيل، وأن مصداقية السعودية "أعلى بكثير" من مصداقية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت تصريحات الفيصل تعليقا على أنباء عن لقاء بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ونتنياهو، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن".
وأضاف: "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أنكر ذلك كليا، وللأسف وسائل الإعلام تتبع ما يصدر من إسرائيل ولا تتبع ما يصدر من المملكة".
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التعليقات على تركي الفيصل: لا نخطط للتطبيع مع إسرائيل والسعودية أصدق من نتنياهو
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