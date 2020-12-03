

وزيرة التخطيط: ارتفاع متوسط دخل الأسرة المصرية إلى 69.1 ألف جنيه سنوياً وزيرة التخطيط: ارتفاع متوسط دخل الأسرة المصرية إلى 69.1 ألف جنيه سنوياً

القاهرة - مباشر: أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسرة المصرية خلال العام المالي الماضي، بحسب نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك.



وقالت هالة السعيد، في مؤتمر عقد اليوم الخميس، إن متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية ارتفع من 60.4 ألف جنيه في عام 2017-2018 إلى 69.1 ألف جنيه في عام 2019-2020 بنسبة زيادة نحو 15 بالمائة.



وأضافت أن متوسط الدخل السنوي للأسرة في حضـر الجمهورية ارتفع من 69.6 ألف جنيه سنوياً عام 2017 - 2018 إلى 80.9 ألف جنيه عام 2020-2019 بنسبة زيادة 16.3 بالمائة.

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وأشارت أيضاً إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسرة في ريف الجمهورية من 52.7 ألف جنيه سنوياً عام 2017 -2018 إلى 59.7 ألف جنيه سنوياً عام 2020-2019 بنسبة زيادة قدرهـا 13.3بالمائة.وتابعت هالة السعيد، "أن هذا التحسن النسبي يؤكد أنه مع السعي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، لم تغفل الدولة عن دورها الواجب في التخفيف من آثار إجراءات هذا الإصلاح على الفئات الأقل دخلاً، فقد تزامن مع جهود الحكومة لتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر".وأشارت إلى أن الدولة استهدفت زيادة الاستثمارات العامة في خطة العام المالي الحالي بنسبة 70 بالمائة لتبلغ 595 مليار جنيه، ويتضمن ذلك توجيه استثمارات قدرها 47.1 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد بزيادة قدرها 51 بالمائة مقارنة بالعام السابق، مع اهتمام الحكومة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي.