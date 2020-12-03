

تعرف على أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم 2 ديسمبر تعرف على أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم 2 ديسمبر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، بختام تعاملات اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020، بقيمة بلغت جنيهان، لتتراوح قيمة الزيادة بين نحو 7 جنيهات و10 جنيهات بينما ارتفع عيار 21 بقيمة بلغت 9 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية على مدار تعاملات اليوم.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.



وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 796 جنيهًا، وعيار 18 نحو 682 جنيهًا، وعيار 24 نحو 910 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6368 جنيها.

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وصعدت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية أمس الثلاثاء، بقيمة تراوحت بين 10 جنيهات و12 جنيها بينما ارتفع عيار 21 بقيمة بلغت 11 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.وشهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار تعاملات شهر نوفمبر 2020، انعكاسا لتذبذب أسعارها عالميا بين التراجع والزيادة نتيجة حالة عدم اليقين بين المستثمرين، مع وجود وانتشار فيروس كورونا، ما يدفع المستثمرون للجوء للاستثمار في الملاذ الآمن وهو الاستثمار في الذهب في أوقات الأزمات.وتراجعت الأسعار العالمية للذهب، في بداية تعاملات الأسبوع الثالث من نوفمبر، تزامناً مع تقييم المستثمرين للأنباء المتعلقة بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.ومالت تعاملات أسعار الذهب في مصر، خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر 2020، إلى التراجع في أغلب الوقت، وانخفض سعر عيار 21 دون الـ 800 جنيه لأول مرة منذ ما يقرب من شهرين.وفقد عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المحلية نحو 48 جنيهًا من قيمته خلال تعاملات شهر نوفمبر، حيث سجل أعلى سعر له في 1 نوفمبر مسجلا نحو 824 جنيهًا، بينما يسجل اليوم في ختام تعاملات الشهر نحو 776 جنيهًا.وتراجع عيار 18 بنحو 41 جنيها، خلال تعاملات شهر نوفمبر، حيث سجل أعلى سعر له في 1 نوفمبر مسجلا نحو 706 جنيهًا، بينما يسجل اليوم في ختام تعاملات الشهر نحو 665 جنيهًا.وانخفض عيار 24 بنحو 55 جنيها، خلال تعاملات شهر نوفمبر، حيث سجل أعلى سعر له في 1 نوفمبر مسجلا نحو 942 جنيهًا، بينما يسجل اليوم في ختام تعاملات الشهر نحو 887 جنيهًا.بينما تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 384 جنيها، خلال تعاملات شهر نوفمبر، حيث سجل أعلى سعر له في 1 نوفمبر مسجلا نحو 6592 جنيهًا، بينما يسجل اليوم في ختام تعاملات الشهر نحو 6208 جنيهًا.