

استقرار أسعار سيارات فيات في السوق المصري مع بداية شهر ديسمبر استقرار أسعار سيارات فيات في السوق المصري مع بداية شهر ديسمبر

شهدت موديلات 2021 طرازات العلامة التجارية الإيطالية فيات في السوق المصري استقرار في أسعارها في بداية شهر ديسمبر الجاري، وينشر "عالم السيارات" أسعار سيارات فيات في السوق المصري وفقاً لأحدث قائمة سعرية أعلنت عنها شركة دينامكس، وكيل علامة فيات في مصر، وهي كالتالي:



فيات تيبو



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