استقرار أسعار سيارات فيات في السوق المصري مع بداية شهر ديسمبر
شهدت موديلات 2021 طرازات العلامة التجارية الإيطالية فيات في السوق المصري استقرار في أسعارها في بداية شهر ديسمبر الجاري، وينشر "عالم السيارات" أسعار سيارات فيات في السوق المصري وفقاً لأحدث قائمة سعرية أعلنت عنها شركة دينامكس، وكيل علامة فيات في مصر، وهي كالتالي:
فيات تيبو
الفئة
السعر بالجنيه المصري
Entry - M/T
191,900
Mid - M/T
206,900
Entry - A/T
252,900
Mid - A/T
294,900
Entry - A/T
272,900
High Line - A/T
312,900
فيات 500
الفئة
السعر بالجنيه المصري
HB
329,900
Convertible
369,900
وتأتي فيات 500 بمحرك سعته 1400 سي سيـ يعمل بقوة 100 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.
فيات 500X
الفئة
السعر بالجنيه المصري
City Cross
379,900
Cross
429,900
تتوفر فيات500X بمحرك سعته 1400 سي سي، يولد قوة تصل إلى 140 حصانًا، وأقصى عزم دوران 230 نيوتن.متر.
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