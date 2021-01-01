استقرار أسعار سيارات فيات في السوق المصري مع بداية شهر ديسمبر

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استقرار أسعار سيارات فيات في السوق المصري مع بداية شهر ديسمبر

شهدت موديلات 2021 طرازات العلامة التجارية الإيطالية فيات في السوق المصري استقرار في أسعارها في بداية شهر ديسمبر الجاري، وينشر "عالم السيارات" أسعار سيارات فيات في السوق المصري وفقاً لأحدث قائمة سعرية أعلنت عنها شركة دينامكس، وكيل علامة فيات في مصر، وهي كالتالي:

فيات تيبو

الفئة

السعر بالجنيه المصري

Entry - M/T

191,900

Mid - M/T
206,900

Entry - A/T

252,900

Mid - A/T

294,900

Entry - A/T

272,900

High Line - A/T

312,900

فيات 500

الفئة

السعر بالجنيه المصري

HB

329,900

Convertible

369,900

وتأتي فيات 500 بمحرك سعته 1400 سي سيـ يعمل بقوة 100 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

فيات 500X

الفئة

السعر بالجنيه المصري

City Cross

379,900

Cross

429,900

تتوفر فيات500X بمحرك سعته 1400 سي سي، يولد قوة تصل إلى 140 حصانًا، وأقصى عزم دوران 230 نيوتن.متر.

المصدر: عالم السيارات

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