ننشر أسعار مازدا 3 الجديدة كلياً بعد طرحها في مصر

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ننشر أسعار مازدا 3 الجديدة كلياً بعد طرحها في مصر

كشفت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة مازدا اليابانية في مصر، عن الأسعار الرسمية للسيارة مازدا 3 الجديدة كلياً.



وطرحت "غبور"، مازدا 3 الجديدة موديل 2021،

بنسخة سيدان تتوافر بثلاث فئات من التجهيزات، بالإضافة إلى نسخة هاتشباك تحمل نفس مواصفات الفئة الثانية..


وتنشر "سيارات الوفد"، القائمة السعرية الخاصة بمازدا 3 موديل 2021، التي كشف عنها وكيل مازدا، والتي تضمنت أسعار الفئات الـ 3، وكذلك النسخة الهاتشباك، بالإضافة إلى أسعار الألوان الخاصة من السيارة، كما تتضمن القائمة كذلك أسعار موديل 2020 من مازدا 3 "فيس ليفت".

صورة الخبر: ننشر أسعار مازدا 3 الجديدة كلياً بعد طرحها في مصر

المصدر: الوفد

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