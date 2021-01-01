المربع نت – يعتبر ممتص الصدمات “المساعدين” من الأجزاء الحيوية الهامة في نظام تعليق السيارات، حيث أن له دور هام في راحة وأمان الركاب والسائق، وذلك لتأثيره الفعال على اتزان وثبات السيارة أثناء القيادة على الطريق.
وفي حال تعرض ممتص الصدمات للتلف فإنه يسبب العديد من المشاكل، ومنها اختلال السيارة عند إجراء مناورات التخطي وعند القيام بالكبح، وزيادة مسافة الكبح على السرعات العالية، بالإضافة إلى تآكل الإطارات بشكل سريع.
كما يؤثر تلف ممتص الصدمات بشكل سلبي على وظائف الأنظمة المساعدة الأخرى في السيارة، مثل نظام الكبح المانع للانغلاق ABS ونظام تعزيز الاتزان الإلكتروني ESP.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تعرف على علامات تلف ممتص الصدمات وخطورته على المكابح والإطارات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق