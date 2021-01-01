استعرضت Mobvoi مؤخرا نموذجها الأحدث من الساعات الذكية التي زودتها بمواصفات تجعلها من بين أفضل الأجهزة الإلكترونية المحمولة حاليا.
وتتميز ساعات TicWatch Pro 3 LTE بقدرتها على الاتصال المباشر بشبكات LTE الخلوية، أي أن صاحبها يمكنه إجراء المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل من ساعته مباشرة، دون أن تكون الساعة مقترنة بالهاتف الذكي.
وتتميز هذه الساعات أيضا بمعالج Snapdragon Wear 4100 المصنف كأفضل معالجات الساعات الذكية حاليا، وببطارية تعمل لمدة 3 أيام متواصلة في حال استعمال الساعة لطاقتها القصوى، وتكفيها لتعمل لأكثر من 45 يوما في وضعية الاستعداد.
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التعليقات على الإعلان عن ساعة ذكية متطورة تتصل بالشبكات الخلوية مباشرة
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