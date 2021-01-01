

الإعلان عن ساعة ذكية متطورة تتصل بالشبكات الخلوية مباشرة الإعلان عن ساعة ذكية متطورة تتصل بالشبكات الخلوية مباشرة

استعرضت Mobvoi مؤخرا نموذجها الأحدث من الساعات الذكية التي زودتها بمواصفات تجعلها من بين أفضل الأجهزة الإلكترونية المحمولة حاليا.



وتتميز ساعات TicWatch Pro 3 LTE بقدرتها على الاتصال المباشر بشبكات LTE الخلوية، أي أن صاحبها يمكنه إجراء المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل من ساعته مباشرة، دون أن تكون الساعة مقترنة بالهاتف الذكي.



وتتميز هذه الساعات أيضا بمعالج Snapdragon Wear 4100 المصنف كأفضل معالجات الساعات الذكية حاليا، وببطارية تعمل لمدة 3 أيام متواصلة في حال استعمال الساعة لطاقتها القصوى، وتكفيها لتعمل لأكثر من 45 يوما في وضعية الاستعداد.

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وتأتي TicWatch الجديدة بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك مقاوم للماء والغبار، ومزود بشاشة AMOLED بمقاس 1.4 بوصة دقة عرضها (454/454) بيكسل، وأسفلها توجد شاشة أخرى مجهزة بميزة Always On Display، تشتغل حين تطفأ الشاشة الأساسية، لتبين للمستخدم الوقت أو التاريخ وبعض البيانات الأخرى.الإعلان عن ساعة ذكية متطورة تتصل بالشبكات الخلوية مباشرةوحصلت هذه الساعة أيضا على أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستشعرات لقياس النبض ومعدل ضربات قلب المستخدم، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، أما سعرها فنحو 360 يورو.