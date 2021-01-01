

مزارع يجمع 35 مليون جنيه «مدخرات» بمساعدة نجله مزارع يجمع 35 مليون جنيه «مدخرات» بمساعدة نجله

ضبطت مباحث الأموال العامة، الخميس، مزارع، بتهمة تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، بالاشتراك مع نجله الذي يعمل بإحدى الدول العربية.



أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، قيام كلٍ من حاصل على ليسانس يعمل بإحدى الدول العربية، ووالده «مزارع»، مقيمان بمحافظة المنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، من خلال الأول، وإرسالها للثاني عن طريق السائقين العائدين من الخارج، ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية أو بنكية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.



بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه بالاشتراك مع نجله، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 3 أعوام طبقًا للفحص المستندي 35 مليون جنيه.