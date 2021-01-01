بالجبنة وعلى الفحم.. 4 وصفات مختلفة لطريقة عمل برجر لحم في المنزل



طريقة عمل برجر لحم في المنزل طريقة عمل برجر لحم في المنزل

برجر لحم من الأطعمة التي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ مما يدفع الكثير من الكبار والصغار إلى الإقبال على شرائها في الأسواق والمطاعم، لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل برجر لحم بأكثر من وصفة شهية...



مقادير برجر محشي جبنة

نصف كيلو لحمة مفرومة

بصلة

بيضة

خلطة البرجر



ملح

فلفل أسود

- الحشو

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