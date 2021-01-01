علاج حصى المرارة بالأعشاب والوصفات



علاج حصى المرارة علاج حصى المرارة

يمكن علاج حصى المرارة بالاعشاب، وعلى الرغم من أن هناك القليل من الأبحاث حول فاعلية العلاجات الطبيعية والأعشاب لحصى المرارة، فإنه يمكن لبعض حصوات المرارة أن يتم التعامل معها باستخدام علاج حصى المرارة بالأعشاب.



ويختلف علاج حصى المرارة بالأعشاب على حسب نوع الحصوات، والرواسب الصلبة التي تتشكل منها؛ حيث يوجد نوعان من حصوات المرارة وهما :



1- حصى المرارة من الكوليسترول وهي الأكثر شيوعًا وتتكون من الكوليسترول الزائد

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2- حصى المرارة الصبغية ، والتي تتكون من زيادة البيليروبينوتُعد الجراحة علاجًا شائعًا لحصوات المرارة، ولكن يمكن علاج حصى المرارة بالأعشاب، إضافةً إلى نصائح للمساعدة في منع هذه الحالة، وتشمل:1- عصير التفاح وزيت الزيتونويتضمن علاج حصى المرارة بالاعشاب تناول مزيج من عصير التفاح والأعشاب وزيت الزيتون لمدة 2 إلى 5 أيام.2- خل التفاحيعتقد بعض الناس أن خل التفاح يمكن ان يكون احد افضل علاج حصى المرارة بالاعشاب ، مما يسمح بإخراجها من الجسم بسهولة، وذلك عبر خلط خل التفاح مع عصير التفاح قبل شربه، علاوة على ذلك ، يجب على مرضى السكري وقرحة المعدة ونقص السكر في الدم الحذر من تناول كميات كبيرة من خل التفاح.3- الهندباءوفقًا للمركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية بأن عشبة الهندباء من اكثر وافضل علاج حصى المرارة بالاعشاب، فقد تم استخدام الهندباء تاريخيًا لعلاج مشاكل المرارة والكبد والقناة الصفراوية. يعتقد المؤيدون أن هذه العشبة تحفز إنتاج الصفراء في المرارة.وعادة ما يشرب الناس شاي الهندباء أو القهوة لإزالة حصوات المرارة. علاوة على ذلك ، يجب على الأشخاص الذين يعانون من حصوات المرارة أو مشاكل في المرارة أو مشاكل في الكلى التحدث مع الطبيب قبل تناول الهندباء.4- عشب ليسيماشياLysimachiae herba أو عشب ليسيماشيا العملة الذهبية هو علاج صيني تقليدي شائع لحصى المرارة، تشير الأبحاث إلى أنه قد يكون مفيدًا في علاج حصى المرارة بالاعشاب أو منع حصوات المرارة عبر التخلص من زيادة نسبة الكوليسترول في الدم.5- الخرشوفقد يساعد مستخلص الخرشوف في تحسين وظيفة المرارة؛ حيث ثبت أن مستخلصات الخرشوف تحفز إنتاج الصفراء وتساعد في تعزيز وظائف المرارة والكبد وفعال في علاج حصى المرارة بالاعشاب6- زيت الخروعويمكن لزيت الخروع ان يكون ممتاز في علاج حصى المرارة بالاعشاب، ولك عن طرق وضعه في الطعام أو تناول ملعقة منه على الريق.7- الوخز بالإبروقد يختلف علاج الوخز بالإبر عن علاج حصى المرارة بالاعشاب، حيث كشفت دراسات أجريت على 60 شخصا مع التهاب المرارة (المرارة التهاب )، تم العثور على الوخز بالإبر يساهم في تخفيف آلام الظهر ، وآلام المعدة، والغثيان، في حين تنظم أيضا عمل المرارة.علاج حصى المرارة زيت الزيتونوتطهير وعلاج حصى المرارة زيت الزيتون، يمكن ان يكون فعال للغاية، حيث ان زيت الزيوت هو نظام غذائي متخصص مصمم لمنع الإصابة تكون حصى المرارة أو لعلاج حصوات المرارة الموجودة.وتعتبر حصوات المرارة عبارة عن رواسب صلبة يمكن أن تتطور في المرارة وتسبب الألم والغثيان والقيء، ويمكن ان يتسبب تكون حصى المرارة في انسداد احد قنوات المرارة، لذا يمكن استغلال و علاج حصى المرارة زيت الزيتون.وتعتبر المرارة هي المسؤولة عن تخزين العصارة الصفراوية التي الكبد؛ حيث يمكن أن يساعدك علاج حصى المرارة زيت الزيتون على هضم الدهون بشكل أكثر فعالية، بينما تساعد المرارة على الهضم.إذا كان الشخص يعاني من حصوات في المرارة تسبب أعراضًا مؤلمة، فقد يوصي معظم الأطباء بالاستئصال الجراحي للمرارة، لكن قد يحاول بعض الأشخاص تطهير المرارة لتجنب الجراحة، وذلك باستخدام علاج حصى المرارة زيت الزيتون.ومع ذلك ، لا يوجد طريقة معينة لتنظيف المرارة يتبعها جميع الأشخاص. هناك القليل من الأبحاث التي تدعم استخدام تطهير وعلاج حصى المرارة زيت الزيتون كبديل للعلاجات الطبية .ويمكن استهلاك زيت الزيتون مع عصير ليمون علاج حصى المرارة، تتضمن هذه الطريقة عدم تناول الطعام لمدة 12 ساعة خلال النهار، ثم في الساعة 7 مساءً ، وضع أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من عصير الليمون وشربه.علاج فوري للمرارةويمكن أن تسبب حصوات المرارة ألمًا حادًا وشديدًا في الجزء الأيمن العلوي من البطن، قد ينتشر هذا الألم إلى ظهرك وحتى نصل الكتف، غيرها من الأعراض تشمل الغثيان والقيء والبراز فاتح اللون أو رمادية، والإسهال، وهو ما يجعلك تبحث عن علاج فورى للمرارةوقبل أن تستخدم أي وصفات وعلاجات عليك بالتحدث مع طبيبك قبل محاولة علاج حصوات المرارة بنفسك، حيث يمكن لطبيبك مساعدتك في الحصول على التشخيص الصحيح، يمكنهم أيضًا تقديم المشورة لك بشأن جميع خيارات العلاج الخاصة بك، إذا كنت تعاني من اصفرار العينين والحمى والقشعريرة وآلام شديدة في البطن ، فاطلب الرعاية الطبية على الفور لصرف علاج فورى للمرارة.وهناك عدة أسباب لتشكل حصوات المرارة، والتي يلجا فيها الأطباء إلى صرف علاج فورى للمرارة ، ومن أبرزها:1- إفراز الكبد الصفراء أكثر مما يمكن أن يذوب.2- إنتاج الجسم صبغة زائدة تسمى البيليروبين ، والتي لا يمكن إذابتها.3- ضعف إفراغ المرارة بالكامل أو بالقدر الذي تحتاج إليه.ويمكن الحصول على علاج فوري للمرارة، والذي يمكن أن يساعد في تفتيت حصوات المرارة وتفريغ المرارة. ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي يدعم ان الجسم قادر على تطهير نفسه وتنظيفه من حصى المرارة.1- عصير التفاح وزيت الزيتونويتضمن علاج فورى للمرارة تناول مزيج من عصير التفاح والأعشاب وزيت الزيتون لمدة 2 إلى 5 أيام.2- خل التفاحيعتقد بعض الناس أن خل التفاح يمكن ان يكون احد افضل علاج فوري للمرارة ، مما يسمح بإخراجها من الجسم بسهولة، وذلك عبر خلط خل التفاح مع عصير التفاح قبل شربه، علاوة على ذلك ، يجب على مرضى السكري وقرحة المعدة ونقص السكر في الدم الحذر من تناول كميات كبيرة من خل التفاح.3- الهندباءوفقًا للمركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية بأن عشبة الهندباء من اكثر وافضل علاج فوري للمرارة ، فقد تم استخدام الهندباء تاريخيًا لعلاج مشاكل المرارة والكبد والقناة الصفراوية. يعتقد المؤيدون أن هذه العشبة تحفز إنتاج الصفراء في المرارة.وعادة ما يشرب الناس شاي الهندباء أو القهوة لإزالة حصوات المرارة. علاوة على ذلك ، يجب على الأشخاص الذين يعانون من حصوات المرارة أو مشاكل في المرارة أو مشاكل في الكلى التحدث مع الطبيب قبل تناول الهندباء.4- عشب ليسيماشياLysimachiae herba أو عشب ليسيماشيا العملة الذهبية هو علاج صيني تقليدي شائع لحصى المرارة، تشير الأبحاث إلى أنه قد يكون مفيدًا في علاج فورى للمرارة أو منع حصوات المرارة عبر التخلص من زيادة نسبة الكوليسترول في الدم.5- الخرشوفقد يساعد مستخلص الخرشوف في تحسين وظيفة المرارة؛ حيث ثبت أن مستخلصات الخرشوف تحفز إنتاج الصفراء وتساعد في تعزيز وظائف المرارة والكبد وفعال في علاج فوري للمرارة بالاعشاب6- زيت الخروعويمكن لزيت الخروع ان يكون ممتاز في علاج فوري للمرارة ، وذلك عن طريق وضعه في الطعام أو تناول ملعقة منه على الريق.7- الوخز بالإبروقد يختلف علاج الوخز بالإبر عن علاج فوري للمرارة ، حيث كشفت دراسات أجريت على 60 شخصا مع التهاب المرارة (المرارة التهاب )، تم العثور على الوخز بالإبر يساهم في تخفيف آلام الظهر ، وآلام المعدة، والغثيان، في حين تنظم أيضا عمل المرارة.8- زيت الزيتون وعباد الشمسوقد يكون هناك دور لـ زيت الزيتون وزيت عباد الشمس في ان يكون علاج فورى المرارة وحصوات المرارة. وجد الباحثون أنه بينما كان لزيت الزيتون تأثير على استهلاك الصفراء واتخلص من حصى المرارة.9- اليوجاهناك بعض الادعاءات بأن اليوجا قد تساعد على تمرير حصوات المرارة بشكل طبيعي، تم العثور في دراسة على ان ممارسة اليوجا يمكن ان يساهم في تحسين مشاكل وعلاج فوري للمرارة؛ حيث نظر الباحثون إلى الأشخاص الذين يعانون من حصوات المرارة ان لديهم مستويات عالية من الكوليسترول في الدم، ووجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الأنواع من حصوات المرارة كانوا أكثر عرضة للإصابة بدهون غير طبيعية، إلا ان اليوجا تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وتخفيف أعراض حصوات المرارة المؤلمة.علاج المرارة الملتهبةوهناك العديد من علاج المرارة الملتهبة، وغالبًا ما تستخدم الأدوية والجراحة لعلاج حصوات المرارة، والتي تعمل الحد من الأحماض الصفراوية لإذابة حصوات المرارة الصغيرة، ومن أبرز أدوية علاج المرارة الملتهبة :حمض أورسوديوكسيكوليكحمض تشينوديوكسيكوليكفي دراسة أقدم من عام 1989، أكدت انه يساعد حمض أورسوديوكسيكوليك على منع وعلاج المرارة الملتهبة تكون حصوات المرارة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يتبعون أنظمة غذائية منخفضة السعرات الحرارية.1- الأدوية :وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى عامين من استخدام علاج المرارة الملتهبة، للتخلص من الأحماض الصفراوية التي تسبب في ظهور حصوات المرارة، ولا يجب ان تتوقف عن استخدام العلاجات لمنع تشكل التهاب المرارة مرة اخرى وتشكل الحصوات.2- الجراحة :وغالبًا ما تكون الجراحة هي علاج المرارة الملتهبة الموصى به، وتتضمن الجراحة المعروفة باسم استئصال المرارة، وإزالة المرارة ، لذلك لا يمكن أن تتشكل حصوات المرارة مرة أخرى بعد هذا إجراء الجراحة .ولا تعتبر إزالة المرارة جراحيا مشكلة كبيرة لأن المرارة ليست ضرورية للبقاء على قيد الحياة ، وفي معظم الناس يكون الجسم قادرًا على تعويض فقدان المرارة بأقل آثار جانبية.ومن المحتمل أن يكون مزيج من العوامل الوراثية والنظام الغذائي ونمط الحياة هو سبب تكوين حصوات المرارة، واللجوء إلى علاج المرارة الملتهبة، وهم :1- النساء اكثر عرة المرارة الملتهبة وتكون حصوات المرارة2- الأشخاص أكبر من 40 سنة فما فوق3- مرضى السكري4- الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة .5- النساء الحوامل .6- الأشخاص الذين يتناولون الأدوية الهرمونية7- الأشخاص الذين يتناولون وجبات عالية الدهونوهناك العديد من النصائح التي يجب اتباعها لمنع تتكوّن حصوات المرارة وعلاج المرارة الملتهبة، ومن اهمها :1- اتباع حمية غذائية :وفي دراسة أجريت في عام 2006 ذكرت أن النساء الذين تناولوا قدرا أكبر من الفاكهة والخضروات لديهم مخاطر أقل لإجراء عملية جراحية لإزالة المرارة من النساء الذين يتناولون أقل من الفواكه والخضروات. قد يساعد النظام الغذائي المتوازن الذي يتضمن مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات في دعم المرارة الصحية وتقليل خطر الإصابة بحصوات المرارة وعلاج المرارة الملتهبة .2- الأطعمة:وقد تؤدي بعض الأطعمة إلى تفاقم حالة المرارة والتسبب في اللجوء إلى علاج المرارة الملتهبة ، بما في ذلك: البيض، والسكر المكرر، والأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون المشبعة، ومسببات الحساسية الغذائية3- التخلص من الوزن الزائد :تزيد السمنة من خطر الإصابة بحصوات المرارة؛ حيث ان أغلب الذين يعانون من زيادة الوزن يحتاجون إى علاج المرارة الملتهبة، و يمكن أن يكون فقدان الوزن جزءًا مهمًا من منع تكوّن حصوات المرارة، لكن الطريقة التي تفقد بها الوزن مهمة، وقد يؤدي اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لفقدان الوزن إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات المرارة.ولا يجب ان تغني المعلومات الوارد ذكرها عن علاج حصى المرارة بالاعشاب من استشارة الطبيب أو المختصين في حالة الشعور بأى أعراض مرضية مختلفة، حيث إن هذه المعلومات هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة .