تعرف على الفواكه منخفضة الكربوهيدرات



الفواكة منخفضة الكربوهيدرات الفواكة منخفضة الكربوهيدرات

تحتوي الفواكة منخفضة الكربوهيدرات على سكريات طبيعية تضيف إلى عدد الكربوهيدرات اليومي، كما أنها تحتوي على فيتامينات ومعادن يحتاجها الجسم، هذا يجعلها واحدة من أصح مصادر الكربوهيدرات التي يمكنك تناولها، كل 15 جرامًا من الكربوهيدرات يعتبر وجبة متكاملة.



ومن الفاكهة منخفضة الكربوهيدرات البطيخ



يحتوي البطيخ على كربوهيدرات أقل من الفواكه الأخرى.

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البطيخ يحتوي على 92٪ ماء وأقل فواكه كربوهيدرات حتى الآن، مع 7.5 كربوهيدرات لكل 100 جرام. كما أنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات أ و ج.الشمامكل 100 جرام من الشمام يحتوي على 8 جرامات فقط من الكربوهيدرات، كما أنه خال من الكوليسترول، منخفض الصوديوم، غني بفيتامينات A و C، ومصدر جيد للفولات. ضعه في الخلاط مع اللبن للحصول على وجبة خفيفة ملساء.المن أحلى أنواع البطيخيحتوي المن على حوالي 9 جرامات من الكربوهيدرات لكل 100 جرام من الفاكهة أفضل من ذلك: إنه مليء بالبوتاسيوم والنحاس والكثير من فيتامين سي.الفراولةتحتوي الفراولة على ما يزيد قليلًا على 7 جرامات من الكربوهيدرات - وتقريبًا فيتامين ج مثل البرتقال. كما أنها محملة بالمغذيات النباتية المضادة للسرطان والالتهابات وتحمي قلبك. في الموسم خلال فصلي الربيع والصيف، تعتبر الفراولة رائعة.التوتيساعد التوت في الحفاظ على نسبة الكربوهيدرات منخفضة. كوب واحد من التوت يساوي حصة واحدة من الكربوهيدرات. جرّب نصف كوب من توت العليق و8 حبات من الفراولة للحصول على وجبة كاملة مع القليل من التنوع والكثير من فيتامين سي.التوت الأسوديحتوي التوت الأسود على أقل من 10 كربوهيدرات. لونها الأزرق الداكن يجعلها أعلى نسبة في مضادات الأكسدة التي تحارب الأمراض. نظرًا لاحتوائه على الكثير من الألياف وقليل من الفركتوز ، تقل احتمالية تسبب التوت الأسود - والتوت الآخر بشكل عام - في حدوث مشاكل في الغازات والهضم.الخوخيحتوي كل 100 جرام من الخوخ على 0.5 جرام من الألياف و8 جرامات صافية من الكربوهيدرات، كما تحتوي حبة الخوخ المتوسطة على 50 سعرة حرارية، و1 جرام من البروتين، ولا تحتوي على دهون، و15٪ من فيتامين سي اليومي.الأفوكادويحتوي الأفوكادو على 8.5 جرام من الكربوهيدرات لكل 100 جرام - وهذا أقل بقليل من كوب واحد من المكعبات أو الشرائح. الأفوكادو غني بالألياف والدهون الأحادية غير المشبعة (أو "الجيدة") ويحتوي على بوتاسيوم أكثر من الموز.الأناناسيحتوي نصف كوب من الأناناس، أو 100 جرام، على 11 جرامًا من الكربوهيدرات. هذه الفاكهة الاستوائية من أفضل الطرق للحصول على المنجنيز، وهو معدن أساسي يؤثر على الجهاز العصبي والهرمونات وسكر الدم وطريقة امتصاص الجسم للكالسيوم. يعد الأناناس أيضًا مصدرًا طبيعيًا للبروميلين، وهو مزيج إنزيمي يهضم البروتين.البرقوقيحتل البرقوق مرتبة منخفضة على مقياس الكربوهيدرات. حبة واحدة متوسطة الحجم تحتوي فقط على 7.6 جرام من الكربوهيدرات، ولكن 100 ملليغرام من البوتاسيوم للحفاظ على ارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية.الفاكهة الطازجة أو المجمدة هي الأفضل، ولكن ليس دائمًا ممكنًا. تحتوي العصائر الطبيعية أو الشراب في الفاكهة المعلبة على المزيد من السكر، مما يعني المزيد من الكربوهيدرات. لكن يمكنك التغلب على ذلك: ابحث عن الفاكهة المعبأة في عصير أو ماء بنسبة 100٪ ، وقم بتصفيتها وشطفها من العصير الزائد قبل تناولها.