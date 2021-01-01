في 3 أسابيع.. رجيم مذهل لنسف دهون البطن العنيدة

لإنقاص الوزن ونسف الكرش
لإنقاص الوزن ونسف الكرش يمكنك تجربة الرجيم التالي لمدة 3 أسابيع فهو من الرجيمات التي لا تعتمد على الحرمان لكن في الوقت نفسه يحول جسمك لمكينة حرق دهون وينسف الكرش إليك خطة الرجيم لإنقاص الوزن يقدمها موقع بولد سكاي الهندي فهو يخلصك من دهون البطن العنيدة خاصة إذا كنت ممن يميلون إلى تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية الأكثر غنى بالدهون .
الأسبوع الأول
الإفطار 6 صباحا
كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش + توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة +كوب من مشروب مريمارية
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
2 قطعة من اللحم المشوي + 3ملاعق أرز +شوربة عدس
أو
3 قطع فيليه مشوي + طبق سلطة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
مشروب المريمارية وبذور الكتان
الأسبوع الثاني
الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..
كوب شاي بلبن خالي الدسم + فول بالليمون + 1 توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
اختار من الآتي .. طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
سناك بعد الغذاء ساعتين
ثمرة فاكهة
العشاء .. قبل النوم بساعتين
2 قطعه جبن قريش حجم 50 جم + توست سن
أو بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة
الأسبوع الثالث
الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..
بيضة مسلوقة + توست سن
أو شريحتان نستو لايت +توست سن
أو3 ملاعق فول بالليمون+ربع رغيف سن
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه
أو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة
+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة
بعد الغذاء ساعتين
طبق شوفان
العشاء .. قبل النوم بساعتين
ثمرة فاكهة +كوب زبادى
أو
أو شريحة جبن خالى الدسم + طبق سلطة
أو
شريحتان نستو لايت +توست سن
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