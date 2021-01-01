في 3 أسابيع.. رجيم مذهل لنسف دهون البطن العنيدة



لإنقاص الوزن ونسف الكرش لإنقاص الوزن ونسف الكرش

لإنقاص الوزن ونسف الكرش يمكنك تجربة الرجيم التالي لمدة 3 أسابيع فهو من الرجيمات التي لا تعتمد على الحرمان لكن في الوقت نفسه يحول جسمك لمكينة حرق دهون وينسف الكرش إليك خطة الرجيم لإنقاص الوزن يقدمها موقع بولد سكاي الهندي فهو يخلصك من دهون البطن العنيدة خاصة إذا كنت ممن يميلون إلى تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية الأكثر غنى بالدهون .



الأسبوع الأول



الإفطار 6 صباحا

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كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش + توست سنسناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهة +كوب من مشروب مريماريةالغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا2 قطعة من اللحم المشوي + 3ملاعق أرز +شوربة عدسأو3 قطع فيليه مشوي + طبق سلطةسناك بعد الغذاء ب3 ساعاتمشروب المريمارية وبذور الكتانالأسبوع الثانيالإفطار من 7 إلى 10 صباحا..كوب شاي بلبن خالي الدسم + فول بالليمون + 1 توست سنسناك بعد الفطار ب3 ساعات..اختار من الآتي .. طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهةالغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطةسناك بعد الغذاء ساعتينثمرة فاكهةالعشاء .. قبل النوم بساعتين2 قطعه جبن قريش حجم 50 جم + توست سنأو بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهةالأسبوع الثالثالإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..بيضة مسلوقة + توست سنأو شريحتان نستو لايت +توست سنأو3 ملاعق فول بالليمون+ربع رغيف سنالغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرزأو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيهأو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطةبعد الغذاء ساعتينطبق شوفانالعشاء .. قبل النوم بساعتينثمرة فاكهة +كوب زبادىأوأو شريحة جبن خالى الدسم + طبق سلطةأوشريحتان نستو لايت +توست سن