مدبولي: الزيادة السكانية هى التحدي الحقيقي خلال العشر سنوات المقبلة



الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، الشكر والتقدير لجميع العاملين في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لجهودهم في إعداد بحث الدخل والإنفاق وغيرها من الأبحاث الأخرى التي يقدمونها، مشيرًا إلى استفادة الحكومة منها.



وقال مدبولي، خلال المؤتمر الذي ينظمه الجهاز للإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، إن الدولة تدرك الدور الكبير الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرًا إلى قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارتين له.



وأضاف أن بحث الدخل والإنفاق نقطة ارتكاز وأساس تعتمد عليه الدولة في خططتها، لرفع مستوى جودة الحياة للأسر، وتخفيض معدلات الفقر، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي خلال العشر سنوات القادمة هو ضبط الزيادة السكانية.

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كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية المشروعات القومية التي تنفذهها الدولة خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية خلقت 5 ملايين فرصة عمل، مشيرا إلى أنه لولا هذه المشروعات لارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير.وأوضح مدبولي، أن هذه المشروعات التي تنفذها الدولة هي مجرد خطوة من ألف خطوة، تستهدف القضاء على معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين.وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن الدولة تعتمد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مما يساعد متخذي القرار في عملهم، مضيفًا: "نعى أن مستوى التعليم مرتبط بمستوى الفقر".وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن البحوث أشارت إلى أن ريف الوجه القبلى بالرغم من كل المشروعات التى تتم فى الوقت الحالى لتعويض عقود الإهمال التى كانت تحدث فى الوقت المالى لتخفيض معدلات الفقر فى تلك المناطق، ووجه الشكر لأعضاء الحكومة على الجهد المبذول.وأشار إلى أن هدف كل مشروعات الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفذها الحكومة هدفها تحسين مستوى معيشة الفرد، لافتا إلى أنهم يعلمون أن مصر تكون في مقدمة دول العالم بحلول 2030.ونوه إلى أن البحث الحالي يرصد مؤشرات إيجابية خاصة فيما يتعلق بانخفاض نسب الفقر، معلقا: "لأول مرة من 20 سنة نشهد انخفاضا في نسبة الفقر"، مؤكدا أن ما تقوم به الدولة خطوة من ألف خطوة تستهدف وضع الدولة في المكان الذي تستحقه.