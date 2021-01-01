شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن صفقة سيرينو



سيرينو سيرينو

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع إدارة صن داونز، لضم الأوروجوياني جاستون سيرينو، خلال فترة الانتقالات الصيفى الحالية.



وقال شوبير في تصريحات خلال برنامجه الإذاعي: "صن داونز طلب 5 ملايين يورو للموافقة على رحيل سيرينو، والأهلي مستحيل يدفع الأرقام دي تاني".



وتابع:" إذا حدثت إنفراجة خلال الأيام المقبلة بشأن الأمور المادية، سيتمكن الأهلي من قيد سيرينو، لأن باب القيد مفتوح حتى 6 ديسمبر".

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وواصل شوبير: "شخصيا أشك في حدوث إنفراجة مادية خلال 3 أيام، لكن يظل هناك بصيص أمل".وأشار شوبير:"إذا تمسك مجلس إدارة صن دوانز بهذه الأرقام، فمن الصعب تعاقد الأهلي مع سيرينو".كان الأوروجوياني، جاستون سيرينو، طالب إدارة نادس صن دازنز، مؤخرا، بالموافقة على رحيله، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وقال سيرينو في تصريح أبرزه موقع "soccer laduma" الجنوب أفريقي: "أرغب في الرحيل عن نادي صن داونز، لكن الأمر يعتمد على موافقة النادي".وذكر الموقع، أن الأهلي عرض 16 مليون جنيه على صن داونز من أجل الموافقة على رحيل سيرينو، إلا أن النادي الجنوب أفريقي رفض العرض، من أجل الضغط للحصول على أموال أكثر.يذكر أن عقد جاستون سيرينو يمتد مع نادي صن داونز الجنوب إفريقي حتى صيف 2025.وشارك سيرينو مع صن داونز في 41 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالهما 13 هدفا وصنع 10 آخرين.وتبلغ القيمة التسويقية لـ سيرينو 675 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.في سياق آخر، يستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، بعد غدا، السبت، في نهائي كأس مصر.وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر، بعد الفوز على الاتحاد السكندري، بنتيجة 2 - 1، أول، أمس، الثلاثاء، بينما صعد طلائع الجيش، بعد التغلب على الزمالك 3 - 1.يذكر أن فريق الزمالك هو حامل النسخة الماضية من لقب كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3 - 1، في المباراة النهائية.