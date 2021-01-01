لطلاب أولى وثانية ثانوي| فيديو يشرح كيفية تسجيل استمارة التقدم للامتحانات الإلكترونية



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا إلكترونيا لطلبة الصف الأول والثانى الثانوى، لتسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني للعام الدراسي 2020-2021



وقالت وزارة التربية والتعليم ، إنه يمكن لمن يهمه الأمر تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني من خلال الضغط هنا



ووجهت وزارة التربية والتعليم رسالة لجميع الطلاب قائلة : لكى تتمكن من ملء الاستمارة وطباعتها ، ينبغى أن يكون لديك البريد الإلكترونى المدرسى الخاص ، وإذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني ، يمكنك الحصول عليه من خلال الضغط على رابط انشاء البريد الإلكترونى المدرسى

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أضافت وزارة التربية والتعليم: برجاء مراجعة بيانات الطلاب بدقة وتسجيل الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقدم لأداء الامتحانات الإلكترونية ، وذلك من الفترة 2020/12/3 وحتي 2020/12/10 .ومن المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اختبارات تدريبية (بدون درجات) لطلاب الصف الأول الثانوي بدءا من 15 ديسمبر 2020 حتى 30 ديسمبر 2020 ، للتعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت.وستكون الأسئلة مبسطة وتغطي الأجزاء من المنهج التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث أنه ليس محددًا بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.وقالت وزارة التربية والتعليم : في حالة حدوث أى مشكلات تقنية، لا داعي للانزعاج لأن رصد هذه المشكلات هو الهدف من الاختبار التدريبي للوقوف على أى مشكلات والتعامل معها.وأضافت أنه من المهم لكل الطلاب أن يتعاملوا مع هذا الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة وليقف كل طالب على مستواه في هذه المرحلة استعدادا للامتحانات التالية والتي سوف يتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.وشددت وزارة التربية والتعليم على أن محاولات الغش او الاعتماد على آخرين لن تفيد صاحبها ولكنها ستضره، حيث سيفقد فرصة التعرف على مستواه الحقيقي، حيث أن امتحانات نهاية العام ستكون في لجان مراقبة لا يسمح فيها بالعمل الجماعي او الاعتماد على الآخر.وقالت الوزارة : سيتم الإعلان خلال أسبوع عن كيفية الحصول على الاسم وكلمة السر للدخول على منصة الامتحانات، وكذلك الرابط المخصص لتسجيل أي شكوى أو مشكلة قد تواجه الطالب أثناء الامتحان التدريبي.وبالنسبة لجدول الامتحانات التجريبية لطلاب اولى ثانوي فهو كالتالي :الثلاثاء 15 ديسمبر 220 : اللغة العربية (3 ساعات) - الاحياء (ساعة ونصف)الاربعاء 16 ديسمبر 2020 : اللغة لاجنبية الاولى (ساعتان ونصف) - الجغرافيا (ساعة ونصف)الخميس 17 ديسمبر 2020 : الرياضيات (3 ساعات) - اللغة الاجنبية الثانية (ساعة ونصف)السبت 19 ديسمبر 2020 : الفلسفة والمنطق (ساعة ونصف) - الفيزياء (ساعة ونصف)الاحد 30 ديسمبر 2020 :التاريخ (ساعة و نصف) - والكيمياء (ساعة ونصف)ومن المقرر أن تكون الفترة الزمنية لإتاحة الامتحانات للطلاب من 9 صباحا حتى 9 مساءاوفيما يلي ينشر موقع صدى البلد فيديو يشرح لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي، كيفية تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكترونى للعام الدراسي 2020-2021https://www.facebook.com/681851168/videos/10157856113631169/