خطر يهدد مليار شخص حول العالم.. تفاصيل

نشر البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، في تقريره عن تعرض أكثر من مليار شخص حول العالم لخطر الفقر المدقع بحلول عام 2030، بسبب الآثار طويلة الأمد بفعل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ووفقا للتقرير فإنه يمكن الوصول إلى هذا الرقم إذا امتد أمد الانتعاش واستمرت الأزمة الاقتصادية، مما يدفع 207 ملايين شخص إضافي إلى دائرة الفقر.
ويرى التقرير، أنه وفقا لمعدلات الوفاة الحالية، وتوقعات النمو من جانب صندوق النقد الدولي، فإن 44 مليون شخص آخرين سيندفعون تحت خط الفقر على مدار الأعوام العشرة المقبلة.
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