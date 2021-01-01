اتهم رئيس حزب المستقبل التركي المعارض رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان، بالخيانة.
وقال داود أوغلو في تسجيل له، إن أردوغان خان الأمانة وذلك عقب بيع 10% من بورصة إسطنبول إلى قطر، وذلك من أجل إنقاذ الاقتصاد التركي المنهار، حيث طالبه بالعودة إلى رشده.
وأضاف داود أوغلو وفق ما نقلته صحيفة زمان: "لا يمكنك العثور على غطاء لهذا الحطام يا سيد أردوغان. هذا البلد ليست البورصة الخاصة بك، ولا السوق الخاص بك، ولا متجرك، تركيا دولة يعيش بها أمة، أمة تتكون من الشرفاء".
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التعليقات على سوق أردوغان الخاص.. داود أوغلو يتهم الرئيس التركي بالخيانة
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