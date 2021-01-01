التفاصيل الكاملة للتحفظ على صفوان ثابت وإيقاف التداول على سهم جهينة فى البورصة



صفوان ثابت صفوان ثابت

قررت البورصة وقف التعامل على أسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية الأربعاء 3-12-2020 لحين ورود بيان من الشركة بشأن تشكيل مجلس الادارة مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر الاعلان.



وقالت شركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، الأربعاء، إنه تم التحفظ على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة الشركة على ذمة تحقيقات.



وأضافت الشركة أنها ليست «لديها معلومات عن مضمون التحقيقات وليست لديها أي معلومات أخرى في هذا الشأن، وأن سيف الدين ثابت هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وله كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال الشركة».

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اقرأ ايضا | تفاصيل إيقاف تداول سهم جهينة بالبورصة المصريةوذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أنه تم التحفظ على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة جهينة المصرية على ذمة تحقيقات.وقالت "رويترز" إن التحفظ على صفوان ثابت ليس له تأثير على الشركة أو التشغيل اليومي.وأضافت أنه ليس هناك أي معلومات عن مضمون التحقيقات أو أي معلومات أخرى في هذا الشأن، وقد تم دعوة مجلس الإدارة إلى اجتماع طارىء لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.وعلّق الإعلامي أحمد موسى، على القبض على رجل الأعمال صفوان ثابت، قائلًا: "جرائم الإخواني صفوان ثابت تمت على مدار سنوات".وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأربعاء، أن جد صفوان ثابت وخاله قيادات في جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفا أنه لا يستطيع أحد إثارة الفوضى في مصر.وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه :"مافيش على رأسنا بطحة ولن يكون واللي ضد مصر بتكلم عليه ومافيش مشكلة لا أخف أحد غير المولى سبحانه وتعالى".