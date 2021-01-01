الأوراق المطلوبة لاستخراج أو تجديد كارنيه الرعاية الطبية بجامعة عين شمس

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قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، لافتا إلى أن هناك عقوبات على المخالفين تصل إلى الفصل أسبوعا.



وأوضح "جلال"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الكمامة إجبارية بالكلية، مع إجراء المسح الحراري لجميع الطلاب قبل دخول الكلية، وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات الى نصف السعة الاستيعابية للقاعات والتركيز التام عل00ى التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الأيام المقررة للحضور الى ثلاثة ايام فقط وباقي ايام الاسبوع يكون عن طريق التعليم اون لاين منوها إلى أن الكلية ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات.



وأشار الي ان الرعاية الطبية بجامعة عين شمس توفر الكثير من الخدمات للطلاب بالجامعة وهي كالاتي :

1. المركز الطبي بالكلية (العيادة).

2. مستشفى الطلبة .

3. المستشفيات الجامعية لجامعة عين شمس.

وذلك طبقًا لما تقتضيه الحالة الطبية للطالب ويتوفر للطالب إجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية وصرف الأدوية.

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وعن إجراءات الكشف بالمركز الطبي بالكلية، قال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس: يكون الكشف متاحا لكل الطلاب بكارنيه الكلية.أما الكشف بمستشفى الطلبة: يكون الكشف بكارنيه التأمين الصحي للطالب (سوف يتم توضيح إجراءات استخراجه) أو بإفادة من الكلية تفيد بأن الطالب مقيد بالعام الجامعي الجديد.وبالنسبة للأعذار الطبية (عن فترة محددة): تقبل الأعذار الطبية للطالب بشكل تلقائي في حالة أن تكون صادرة من مستشفى الطلبة أو المستشفيات الجامعية لجامعة عين شمس.وأوضح عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن الاوراق المطلوبة لعمل أو تجديد كارنيه الرعاية الطبية تشمل:1. صورة بطاقة الرقم القومي للطالب من الجهتين.2. صورة شخصية حديثة 4X6 ويكتب على ظهرها (كود الطالب – الاسم – المستوى)3. مبلغ 20 جنيها وسوف تقوم الكلية بسدادها بخزانة الإدارة الطبية (أول مرة فقط رسوم فتح ملف طبي) ثم يجدد الكارنيه سنويًا مجانًا.4. تتولى الكلية دفع رسوم استخراج الكارنيه أول مرة لطلاب التكافل الاجتماعي.في سياق آخر افتتح اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس المؤتمر الدولي السنوي الخامس عشر لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل لكلية الطب جامعة عين شمس ، و ينعقد المؤتمر عن بعد في الفترة من ٢ إلى ٥ من ديسمبر الجاري.وقالت الدكتورة منى السباعي رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب ورئيس المؤتمر ان المؤتمر يقام تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و يرأس المؤتمر شرفيًا الدكتور محمود الطيب وبحضور اللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة التموين الطبي والشراء الموحد.