علوم عين شمس: بدء امتحانات العملي الأسبوع الثالث من ديسمبر

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قال الدكتور" محمد رجاء "عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس أن الكلية تعمل الآن علي أداء أمتحانات الجزء الثاني من " الميدتيرم " وتسير تلك العملية بشكل إيجابي حيث يلتزم الطلاب بالحضور وفقا للجداول الموضوعة من قبل إدارة الكلية وذلك بإتخاذ كافة الإجرات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد وذلك للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من انتشار العدوي بين الطلاب



وأوضح "رجاء "في تصريحات خاصة لـ موقع " صدي البلد " أن الإمتحانات العملية ستبدأ خلال الإسبوع الثالث او الرابع من شهر ديسمبر وذلك عقب الإنتهاء من إمتحانات الميدتيرم لكافة الفرق الطلابية ، مؤكدًا علي استعداد تجهيز المعامل وقاعات التدريس وتطبيق التدابير الوقائية



وأكد عميد علوم عين شمس علي مد عدد ساعات عمل المعامل بالكلية اثناء فترة الإمتحانات الى السابعة مساءًا وذلك لتقليل أعداد الطلبة داخل المعمل وإمتحان اكبر عدد ممكن من الطلاب خلال اليوم الدراسي ، مشيراٍ الي أستخدام الإختبارات بالمواد النظرية لتسهيل أداء الإمتحانات علي الطلبة .

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واستطرد أن الكلية تعمل بنظام العزل الصحي لورق الاختبارات بعد كل مادة، لضمان سلامة الورق والحفاظ علي المصححين ضد اى عدوي.وقال الدكتور محمد رجاء عميد كلية علوم جامعة عين شمس في تصريحات سابقة له إن المعمل المركزي بالكلية يواصل تصنيع كميات كبيرة من المطهرات لاستمرارية عملية التعقيم طول فترة الفصل الدراسي الاول للحد من انتشار فيروس كوروناوأضاف عميد كلية العلوم لـ صدى البلد أنه يتم تصنيع تركيبة كيميائية تحت إشراف المعمل المركزي للكلية و توفير ستوك من المطهرات، منوها إن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي واستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.وأوضح رجاء أن الكلية تقوم بتحضير الكلور لتطهير الكلية بشكل مستمر، مشيرا إلي أن الكلية تقوم بتحضير عدد من المطهرات الأخرى مثل الفنيك والكلور والكحول وغيرها من المطهرات.وأكد عميد كلية العلوم أن الكلية مسؤولة عن تحليل وفحص سلامة وكفاءة جميع المطهرات التي تأتي إلى الجامعة، بالإضافة إلى دور المعمل المركزي الخاص بالكلية الذي يقوم بتصنيع بعض المطهرات الذي يجري استخدامها في الجامعة.