قال الدكتور" محمد رجاء "عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس أن الكلية تعمل الآن علي أداء أمتحانات الجزء الثاني من " الميدتيرم " وتسير تلك العملية بشكل إيجابي حيث يلتزم الطلاب بالحضور وفقا للجداول الموضوعة من قبل إدارة الكلية وذلك بإتخاذ كافة الإجرات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد وذلك للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من انتشار العدوي بين الطلاب
وأوضح "رجاء "في تصريحات خاصة لـ موقع " صدي البلد " أن الإمتحانات العملية ستبدأ خلال الإسبوع الثالث او الرابع من شهر ديسمبر وذلك عقب الإنتهاء من إمتحانات الميدتيرم لكافة الفرق الطلابية ، مؤكدًا علي استعداد تجهيز المعامل وقاعات التدريس وتطبيق التدابير الوقائية
وأكد عميد علوم عين شمس علي مد عدد ساعات عمل المعامل بالكلية اثناء فترة الإمتحانات الى السابعة مساءًا وذلك لتقليل أعداد الطلبة داخل المعمل وإمتحان اكبر عدد ممكن من الطلاب خلال اليوم الدراسي ، مشيراٍ الي أستخدام الإختبارات بالمواد النظرية لتسهيل أداء الإمتحانات علي الطلبة .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على علوم عين شمس: بدء امتحانات العملي الأسبوع الثالث من ديسمبر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق