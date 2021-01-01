دليلك لتنظيف أنواع الملابس الشتوية.. الطريقة الصحيحة تمنحها عمرا أطول



دليلك لتنظيف أنواع الملابس الشتوية دليلك لتنظيف أنواع الملابس الشتوية

الكثير منا يحرص على الاهتمام بالملابس الشتوية بسبب قيمتها المرتفعة سواء في سعر أو تفاصيل تصميمها التي تتنوع حسب ذوق كل شخص عن الأخر، ولضمان عمر أطول للملابس الشتوية ينبغي الاهتمام بطرق تنظيفها بشكل صحيح، ونستعرض في هذا التقرير الطريقة الصحيحة لتنظيف كل نوع من الملابس.



أولا الملابس الصوفية:

من الملابس الصعبة في تنظيفها بسبب خامتها الثقيلة، لكن الكثيرون يجهلون الطريقة الصحيحة لتنظيفها بل أن البعض "يستسهل" تنظيفها في غسالة الملابس، لكن أفضل طريقة لذلك هي نقعها لمدة لا تتجاوز الـ 5 دقائق في ماء فاتر بمسحوق مناسب وتجنب عصرها حتى لا يظهر "الوبر" عليها ويتم تصفيتها مدة ثم نشرها بعد ذلك.



ثانيا الملابس الجلدية:

من الملابس التي تعطي أناقة لمرتديها، ولكن لا يستطيع الكثيرون تنظيفها بالطريقة الصحيحة، على الرغم من أنها بسيطة للغاية وهي تحضير قطن وماء دافئ ممزوج بمسحوق سائل بنسبة بسيطة، ثم نقوم بمسح وتلميع القطعة الجلدية جيدًا، ثم تعاد الخطوات نفسها بماء دافئ دون مسحوق لمسح رواسب المسحوق.





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ثالثاً الملابس التى تحتوى على فرو:من أفضل الطرق للمحافظة على الملابس الفرو هى تنظيفها بالبخار، وتجنب تماماً نقعها أو غسلها في الغسالات الأوتوماتيك أو الغسالات العادية.