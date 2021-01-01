8 حيل تساعد طفلك على إنجاز واجباته المدرسية.. المكافآت والقراءة المشتركة الأبرز

تقف الواجبات المدرسية للأطفال عائقًا أمام الكثير من الأمهات، حيث يجدن صعوبة فى جعل أطفالهن الصغار يستجيبون لهن، ويؤدونها على أكمل وجه كما طلبت منهم المدرسة، فبعض الأطفال يتشتتون خلال تأدية الواجبات المدرسية بسبب تفكيرهم فى اللعب أو عدم رغبتهم فى إكمالها، وهو ما يصيب معظم الأمهات بالإحباط.
وقد كانت هناك مناقشات كافية حول ما إذا كان الواجب المنزلي مفيدًا للطفل، وقد لاحظ الباحثون أنه قد يحسن الانضباط الذاتي ومهارات حل المشكلات المستقلة، لذلك من المهم تهيئة البيئة المناسبة للطفل للدراسة في المنزل لتحقيق أقصى قدر من النتائج ومساعدته على تحقيق أهدافه.
من أجل بيئة دراسة صحية لأطفالنا، قدم موقع "برايت سايد" بعض النصائح المهمة التي يمكن أن تساعد الأمهات في ذلك، وهى كالتالى:
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