8 حيل تساعد طفلك على إنجاز واجباته المدرسية.. المكافآت والقراءة المشتركة الأبرز



حيل تساعد طفلك على إنجاز واجباته المدرسية حيل تساعد طفلك على إنجاز واجباته المدرسية

تقف الواجبات المدرسية للأطفال عائقًا أمام الكثير من الأمهات، حيث يجدن صعوبة فى جعل أطفالهن الصغار يستجيبون لهن، ويؤدونها على أكمل وجه كما طلبت منهم المدرسة، فبعض الأطفال يتشتتون خلال تأدية الواجبات المدرسية بسبب تفكيرهم فى اللعب أو عدم رغبتهم فى إكمالها، وهو ما يصيب معظم الأمهات بالإحباط.



وقد كانت هناك مناقشات كافية حول ما إذا كان الواجب المنزلي مفيدًا للطفل، وقد لاحظ الباحثون أنه قد يحسن الانضباط الذاتي ومهارات حل المشكلات المستقلة، لذلك من المهم تهيئة البيئة المناسبة للطفل للدراسة في المنزل لتحقيق أقصى قدر من النتائج ومساعدته على تحقيق أهدافه.



من أجل بيئة دراسة صحية لأطفالنا، قدم موقع "برايت سايد" بعض النصائح المهمة التي يمكن أن تساعد الأمهات في ذلك، وهى كالتالى:

قد يعجبك أيضا...

1. تخصيص منطقة معينة لأداء الواجب المنزليخصصى منطقة معينة للدراسة بحيث تصبح عادة، ويمكن أن تكون فى غرفة الطعام أو غرفة النوم، ويجب أن تكون بعيدة عن مصادر التشتيت، ويكون التليفزيون مغلقًا لأنه سيلهي الطفل لأن تعدد المهام يضر بالأداء، ولكن من الأفضل ترك الراديو قيد التشغيل.يجب أن تكون جميع المعدات اللازمة على المكتب الخاص بالمذاكرة أو الطاولة، حتى لا يقاطع الطفل في كل مرة يحتاج فيها إلى قلم ألوان معين، ويمكنك ترك بعض الماء حتى لا يكون لدى طفلك عذر للتوقف والحصول على شيء يشربه.