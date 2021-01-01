

نجاح غير مسبوق لخدمة حجز السيارات أونلاين عبر موقع تويوتا إيجيبت الإلكتروني نجاح غير مسبوق لخدمة حجز السيارات أونلاين عبر موقع تويوتا إيجيبت الإلكتروني

بعد إطلاق مجموعه شركات تويوتا ايجيبت خدمة حجز السيارات الجديدة اونلاين نهاية شهر أغسطس الماضي، أقبل العديد من عشاق تويوتا علي حجز موديلات وفئات تويوتا المفضلة لديهم وذلك علي الموقع book.toyota.com.eg .







خدمة الحجز عبر الإنترنت تقدم خدمة مميزة لمحبي وعشاق العلامة اليابانية حيث توفر:

• إمكانية الحجز على مدار 24 ساعة / 7 أيام في الأسبوع• توفير الوقت والمجهود حيث يمكن الحجز من أي مكان وسداد قيمة السيارة بالكامل بتحويل بنكي أو إيداع في حساب الشركة.• متابعة الاستلام والحضور الي الفرع الاقرب للعميل فقط لاستلام السيارة.فقد قامت مجموعه تويوتا ايجيبت خلال الشهرين الماضيين فقط بإتمام أكثر من 100 عملية حجز لسيارات مختلفة اونلاين في محافظات عده مثل: القاهرة, الجيزة, الإسماعلية, بورسعيد, السويس, البحيرة, الغربية, الشرقية, المنوفية, القليوبية, الدقهلية، الفيوم, دمياط, المحلة الكبرى, سوهاج, أسيوط، المنيا، بني سويف, اسوان, قنا, الأقصر, شمال سيناء, البحر الأحمر، والإسكندرية.حيث ان حجز السياره اونلاين يأتي في 3 خطوات سهله:1. اختيار السيارة والفئة2. ادخال بيانات مالك السيارة3. دفع مبلغ 10,000 جنيه مصري للحجز.يقوم مسئول المبيعات بالتواصل مع العميل في خلال 48 ساعه لتسهيل سداد باقي قيمة السيارة وشرح إجراءات استلام السيارة من أقرب فرع للعميل.تسهيلا على العملاء يقبل الموقع دفع المبلغ عن طريق بطاقة ائتمان أو عند باستخدام كروت "ميزة" (بطاقة الدفع الإلكتروني الجديدة التي قام البنك المركزي المصري بإصدارها مؤخراً).وصرح أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تويوتا ايجيبت" بأن تلك الإحصائية المبدئية تشير إلى مدى تغير أنماط الاستهلاك الرقمي وقوة وسرعة توجه المستهلكين نحو التجارة الإلكترونية والشراء عن بعد. واننا نتفخر بكوننا الرواد في السوق المصري في الاستجابة الي ضرورة التحول الرقمي الذي اتجهت إليه مؤخراً جميع الدول بمختلف مؤسساتها وقطاعاتها بما في ذلك قطاع السيارات."كما أكد ان إطلاق هذه الخدمة تعكس إستراتيجية المجموعة التي تهدف أولاً وقبل كل شئ إلى راحة العملاء والاستحواذ على رضاهم التام لأنهم هم ركيزة عمل ومحور اهتمام المجموعة الدائم".



