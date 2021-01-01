"لو بتفكر تشتري عربية".. 8 سيارات زيرو لم يتعدى سعرهم 170 ألف جنيه

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صورة الخبر: "لو بتفكر تشتري عربية".. 8 سيارات زيرو لم يتعدى سعرهم 170 ألف جنيه
"لو بتفكر تشتري عربية".. 8 سيارات زيرو لم يتعدى سعرهم 170 ألف جنيه

في ظل ارتفاع أسعار السيارات الآونة الأخيرة أجل بعض الأشخاص اتخاذ قرار الشراء بسبب الظروف المادية، ولذلك رصد "عالم السيارات" أرخص 8 سيارات زيرو في سوق السيارات المصري لم يتعدى سعرهم حاجز الـ 170 ألف جنيه مصري ليسهل على العميل شراء سيارة جديدة يقضي بها احتياجاته اليومية.

وتصنف كواحدة من فئة السيارات الهاتشباك في مصر، كما تتوفر من خلال فئة واحدة، مع محرك سعة 1000 سي سي، متصل بناقل حركة يدوي.

الفئة السعر بالجنيه المصري

1.0 - Elegant - M/T 118,000

وهي من فئة السيارات الهاتشباك، وتُطرح من خلال فئة واحدة، حيث تزود بمحرك سعة 800 سي سي، وناقل حركة يدوي "مانيوال".

الفئة السعر بالجنيه المصري

0.8 - A/C - M/T 125,000
وهي تُصنف من فية الـ SUV صغيرة الحجم، وتزود بمحرك سعة 1000 سي سي، وناقل حركة يدوي "مانيوال".

الفئة السعر بالجنيه المصري

1.0 - M/T 145,900

وهي من بين السيارات السيدان الاقتصادية، وتتوفر في السوق المصري من خلال محرك سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة يدوي للفئة الأولى، وأوتوماتيك للفئة الأعلى تجهيزًا.

الفئة السعر بالجنيه المصري

1.6 - Classic - M/T 149,000

Comfort - A/T - 1.6 169,000

وتُصنف كواحدة من بين السيارات السيدان العائلية، وتزود بمحرك سعة 1500 سي سي، متصل بناقل حركة يدوي، فيما وعدت شركة الأمل للسيارات، وكيل علامة لادا وبي واي دي في مصر، عملاؤها بطرح فئة جديدة من ذلك الطراز بناقل حركة أوتوماتيك.

الفئة السعر بالجنيه المصري

1.5 - GL-i - M/T 168,000

تتعدد فئات تلك السيارة السيدان في السوق المصري، من بينهم فية تندرج تحت الشريحة السعرية سالفة الذكر، وهي تتوفر بمحرك سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة يدوي.

الفئة السعر بالجنيه الرسمي

1.6 - E1 - M/T 169,000

وتتوفر من خلال فئة واحدة مع محرك سعة 1200 سي سي، متصل بناقل حركة يدوي، وهي تُصنف كواحدة من بين السيارات الـ MPV في مصر.

الفئة السعر بالجنيه المصري

High Line - M/T - 1.2 169,900

وتُصنف من فئة السيارات السيدان الاقتصادية، كما تزود بمحرك سعة 1500 سي سي، متصل بناقل حركة يدوي.

الفئة السعر بالجنيه المصري

1.5 - Base Line - M/T "Leather" 169,900

المصدر: عالم السيارات

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