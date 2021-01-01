

"لو بتفكر تشتري عربية".. 8 سيارات زيرو لم يتعدى سعرهم 170 ألف جنيه "لو بتفكر تشتري عربية".. 8 سيارات زيرو لم يتعدى سعرهم 170 ألف جنيه

في ظل ارتفاع أسعار السيارات الآونة الأخيرة أجل بعض الأشخاص اتخاذ قرار الشراء بسبب الظروف المادية، ولذلك رصد "عالم السيارات" أرخص 8 سيارات زيرو في سوق السيارات المصري لم يتعدى سعرهم حاجز الـ 170 ألف جنيه مصري ليسهل على العميل شراء سيارة جديدة يقضي بها احتياجاته اليومية.



وتصنف كواحدة من فئة السيارات الهاتشباك في مصر، كما تتوفر من خلال فئة واحدة، مع محرك سعة 1000 سي سي، متصل بناقل حركة يدوي.



الفئة السعر بالجنيه المصري

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