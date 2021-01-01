

مع دخول الشتاء... تعرف على الزيت الأفضل لسيارتك (معلومات ونصائح) مع دخول الشتاء... تعرف على الزيت الأفضل لسيارتك (معلومات ونصائح)

مع دخول فصل الشتاء، يبدأ عدد كبير من السيارات في المعاناة من مشاكل عديدة، لعل أبرزها هو اختيار زيت السيارة الخاصة بك.



ولكن يمكن أن تلجأ إلى اختيار زيت سيارتك بنفسك دون أن تعرف أهميته للسيارة أو أنواعه أو حتى دون معرفة كيفية قراءة البيانات الخارجية على العبوة التي تحويه، وهذا الأمر يمكن أن يعرض محرك سيارتك للتآكل أو لانخفاض كفاءته.



ويطالب خبراء صيانة السيارات، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، بضرورة اختيار زيت السيارة المناسب للمحرك، لأن محرك سيارتك هو أهم جزء فيها، وزيت السيارة هو الذي يحافظ على أدائه.

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ويقدم "الخبراء" عددا من المعلومات الرئيسية عن اختيار زيت المحرك المناسب للسيارة، لكي تعيش سيارتك لأطول فترة ممكنة دون زيارة مراكز الصيانة بشكل متكرر.وجاءت تلك المعلومات على النحو التالي:زيت السيارة يحافظ على كفاءة المحركزيوت السيارات لها أهمية كبيرة في الحفاظ على أداء المحرك، وذلك من خلال 3 مهام أساسية، الأولى هي تزييت أجزاء المحرك، إذ تحتك أجزاء المحرك ببعضها البعض بشكل دائم، وهذا الاحتكاك لابد له من تزييت كي لا تتعرض أجزاء المحرك للتآكل، وهنا يأتي دور زيت السيارة.أما المهمة الثانية للزيت هو تبريد المحرك بسبب الحرارة الكبيرة التي تتولد منه عند احتكاك هذه الأجزاء ببعضها، وبالنظر إلى عملية الاحتكاك والاحتراق.والأهمية الثالثة للزيت، والتي تتمثل في تنظيف المحرك من الأتربة والرواسب المتراكمة وبقايا الاحتراق.فحص الزيت بالعين المجردةأسهل علامات قد تختبرها بنفسك لقياس مدى جودة أو فساد زيت السيارة هو لونه، فإن تحول إلى اللون الداكن فإن هذا يدل على وجود الترسبات والأتربة به فبذالك يقوم الزيت بدورة في التنظيف، أما إن استمر على حالته النقية على مدار مدة غيار الزيت فإن ذلك من الممكن أن يشير إلى ضعف المنتج في إزالة الشوائب وترسبات الكربون.أخيراً، أن تحول الزيت إلى الأسود القاتم مصحوباً برائحة نفاذة مع/أو وجود تكتلات صمغية وفي هذه الحالة يُفضَّل تغييره فوراً ومراجعة حالة المحرك ونوع الزيت ومدة الغيار.زيوت السيارات لها 3 أنواع رئيسيةوبالحديث عن أنواع زيوت السيارات فنجد أن هناك 3 أنواع رئيسية يندرج تحتها أغلب أنواع الزيوت، فهناك الزيوت الطبيعية أو المعدنية، ومصدرها النفط الخام، إلى جانب الزيوت التخليقية الصناعية، التي تحتوي على نسبة من الزيت الطبيعي بشكل أساسي، ويتم تعديلها كيميائياً وإضافة بعض المواد لتحسين خصائصها، وأخيرًا النوع الثالث هو خليط بينهما بنسبة 70% من الزيوت الطبيعية، و30% للزيون الصناعية، وهذا النوع الأخير يسمى بالزيوت الشبه تخليقية.ويقول الخبراء إن الزيت التخليقي، هو نوع من الزيوت تم تصنعها معملياً عن طريق تركيبها كيميائياً مع الخلط بالإضافات التي تضمن للمحرك أفضل حماية وأداء.أما عن الزيوت شبه أو نصف التخليقية، فهي زيوت مصنوعة من خليط من الزيوت المعدنية وزيوت مصنعة.أما الزيوت المعدنية: فهي زيوت طبيعية بالكامل يتم الحصول عليها من تكريرالنفط الخام ويضاف بعض المواد إليها لتحسين خصائصها.كل رقم وحرف على عبوة زيت السيارة له معنىفي الحقيقة إن هذه الأرقام والحروف المكتوبه على عبوة زيت السيارة تشير إلى تصنيفات اللزوجة لزيت السيارة، وهناك نوعان لتصنيف اللزوجة في زيوت السيارات، أحادي ومتعدد اللزوجة.فإذا قرأت على العبوة رقم (10w-40) فهذا يشير إلى أن الزيت متعدد اللزوجة، وحرف W يشير إلى فصل الشتاء، ورقم 10W يشير لتدفق الزيت في درجات الحرارة المنخفضة في الشتاء، والرقم 40 يشير لتدفق الزيت في درجات الحرارة المرتفعة، ولمعرفة مستوي لزوجة الأمثل لسيارتك راجع دليل محرك سيارتك.أنواع زيوت السيارات الموثوقة تضمن جودتها:من الضروري عدم اللجوء إلى استخدام أنواع غير مشهورة لزيت السيارة (زيوت غير حاصلة على موافقات مصنعي السيارات وشهادات الجودة)، واستخدام أحد الأنواع الموثوقة والمعروفة بضمان جودتها وكفائتها، فيمكنك مراجعة أنواع الزيوت العديدة التي تقدمها أفضل الشركات، وعلى رأسهم زيوت شركة "توتال إيجبت" التي تحظى بقبول واسع لدى خبراء السيارات في الشرق الأوسط.مستشار زيوت التشحيم يساعدك على اختيار زيت السيارة المناسب:وعلى الرغم من معرفة الكثيرين بأهمية زيت السيارة وفهم كيفية اختياره، إلا أن دخول العديد من المعطيات التي تحدد اختياره يجعل البعض لا ينتبه للاختيار الأمثل، وهنا يأتي دور تقنيات البحث الحديثة التي يمكن أن ترشدك لاختيار الأنسب لزيت سيارتك، ومن بينها مستشار زيوت التشحيم، والذي يتطلب إدخال بعض بيانات سيارتك، ومنها ماركة سيارتك، وموديل السيارة، وسنة الإنتاج، وعدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة، ليعطيك الإجابة التي تبحث عنها بضغطة واحدة.