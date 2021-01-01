

تعرف على مواصفات موديل 2021 الجديد من مازدا 3 بعد وصوله للسوق المصري تعرف على مواصفات موديل 2021 الجديد من مازدا 3 بعد وصوله للسوق المصري

تعتبر مازدا 3 واحدة من أشهر السيارات المدمجة التي أطلقتها الشركة اليابانية خلال العشرين عام الأخيرة، حيث أطلقت الشرك منها حتى الأن 4 أجيال أحدثهم تم تقديمه لأول مرة في معرض لوس أنجلوس 2018، وبدأ تصنيعه في 2019 كموديل لعام 2020 في بعض الأسواق العالمية.



ومؤخرا وصل هذا الجيل الرابع الجديد من السيارة للسوق المصري، وذلك كموديل لعام 2021 القادم، حيث يحمل هذا الموديل محرك 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 110 حصان و146 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).



وسيتم تقديم هذه السيارة محليا بثلاثة فئات تجهيزاتهم كالتالي:

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فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية وجانبية ووسادة لحماية ركبة السائق.- أنظمة المكابح ABS وBA.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- سنسور أمامي وخلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مكابح يد كهربائية.- جهاز انذار.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- سنسور مطر.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- تكييف هواء يدوي.- فرش داخلي من القماش.- شاشة 8.8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي يضم 8 سماعات.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضاف إليها:- كاميرا بزاوية 360 درجة.- نظام للمحافظة على السيارة في حارتها.- نظام تحكم في المصابيح الامامية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- نظام لعرض البيانات على مستوى الرأس.- فرش داخلي من الجلد.- تكيف هواء أوتوماتيكي.- نظام GPS الملاحي.- مثبت سرعة.- فتحة سقف.- مقعد للسائق قابل للتعديل كهربائيا.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضاف إليها:- نظام صوتي من شركة Bose يضم 12 سماعة.