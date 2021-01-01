

هل ينتقل الإيدز للجنين في رحم والدته؟ هل ينتقل الإيدز للجنين في رحم والدته؟

تُصاب الأمهات أثناء فترة الحمل ببعض الفيروسات القاتلة مثل كورونا وفيروس سي والإيدز الذي يؤثر على الجنين بصورة سلبية؛ ويثير الأمر قلق الأم هل من الممكن أن ينتقل تلك الفيروس من الأمهات أم الأجنة أم لا ؟.



أكد أطباء النساء والتوليد أن هناك بعض الأمهات اللائي يصبن بفيروسات قاتلة أثناء فترة الحمل مشيرين إلى أن الإيدز لم ينتقل للجنين أثناء الولادة.



ونصح الأطباء بضرورة تناول نظامًا غذائيًا مفيدًا وتناول الفيتامينات وممارسة الرياضة والتمارين الرياضية التي تساعد على الحفاظ على صحة الجنين من الفيروسات فضلا عن تناول أدوية نقص المناعة.

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وعلى الجانب الآخر، أوضحت منظمة الصحة العالمية أن نسبة انتقال المرض من الحوامل إلى الأجنة، تتراوح ما بين 15% و45%، وفي حالة التدخل المبكر بالعلاج خلال فترة الحمل، يمكن خفض هذه النسبة إلى 5%.وفي اليوم الأول من ديسمبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للإيدز؛ حيث يتحد العالم لإظهار الدعم للأشخاص المصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية.وبلغة الأرقام، وصل عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) حول العالم إلى 37.9 مليون شخص.وبحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة فإن 23.3 مليون شخص تلقوا العلاج المضاد للفيروسات العكوسة، بينما وصل عدد المصابين حديثا بفيروس نقص المناعة البشرية إلى 1.7 مليون شخص مصابين.لكن للأسف فإن الأرقام العالمي الرسمية حتى عام 2020 تتحدث عن الأمراض المرتبطة بالإيدز تسببت في وفاة حوالي 770 ألف شخص.ولا يزال هناك مئات الآلاف من المصابين بالإيدز في أمس الحاجة إلى العلاج من الإيدز لكن التمييز والعنف والاضطهاد يؤدي إلى عدم حصول الأشخاص المصابين بنقص المناعة البشرية على خدمات الوقاية من المرض التي يحتاجون إليها.وحتى الآن لا يوجد علاج صريح وفعال للإيدز، فبمجرد الإصابة به يبقى مدى الحياة، لكن يمكن السيطرة على فيروس نقص المناعة البشرية مع الرعاية الطبية المناسبة.ويمكن للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يتلقون أدوية فعّالة أن يعيشوا حياة طويلة وصحية ويحمون شركائهم.