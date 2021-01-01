بانية ومشوي.. طريقة عمل كفتة دجاج بأسهل الخطوات



كفتة دجاج كفتة دجاج

الكفتة من الأطباق التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع البعض إلي شرائها وتناولها في المطاعم سواء البانية أو المشوية ذات المذاق الذي لا يقاوم.



لذا قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كفتة الدجاج بانية و مشوية.



مقادير كفتة دجاج بانيه

دجاج مفروم

بصل مفروم

بقدونس مفروم

بهارات دجاج

بيض

بقسماط

لبن

بقسماط متبل

ملح وفلفل

زيت للقلي

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