بانية ومشوي.. طريقة عمل كفتة دجاج بأسهل الخطوات

كفتة دجاج
الكفتة من الأطباق التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع البعض إلي شرائها وتناولها في المطاعم سواء البانية أو المشوية ذات المذاق الذي لا يقاوم.
لذا قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كفتة الدجاج بانية و مشوية.
مقادير كفتة دجاج بانيه
دجاج مفروم
بصل مفروم
بقدونس مفروم
بهارات دجاج
بيض
بقسماط
لبن
بقسماط متبل
ملح وفلفل
زيت للقلي
-للتقديم
بطاطس شيبس
بقدونس مفروم
كاتشب
مايونيز
طريقة تحضير كفتة دجاج بانيه
-يخلط الدجاج، والبصل، البقدونس مع البقسماط بنوعيه، والتوابل، والملح والفلفل
-يخفق البيض مع الحليب ثم يضاف الخليط إلى الدجاج ويقلب
-تشكل على شكل كرات
-تغمر في الدقيق، ثم في البيض، ثم في البقسماط
-تقلى في زيت غزير وساخن
-تقدم مع البطاطس الشيبسي والكاتشب والمايونيز
مقادير كفتة دجاج مشوية
دجاج مفروم
بصل مفروم
ثوم بودرة
بصل بودرة
بابريكا
بقدونس
كوسة
جزر
زعتر فريش
ملح وفلفل
حبهان بودرة
كزبرة ناشفة
بهارات دجاج
زبدة
للتقديم
ارز بسمتي ابيض جاهز
طريقة تحضير كفتة دجاج مشوية
-يخلط البصل والتوابل مع الزعتر والملح والفلفل في الكبة
-يتبل الدجاج بالتتبيلة
-تشكل على شكل أصابع
-تسخن الزبدة وتسوى على الجريل من جميع الجهات
-يسخن الفحم ويوضع في وسط الكفتة
-تغطى وتترك جانبا حتى تتكسب الطعم
-تقدم مع الأرز الأبيض، والجزر والكوسة المشوية
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