أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ9 جنيهات

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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ9 جنيهات

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر «المصري اليوم» قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الأربعاء، وجاءت كالتالي:

‏‎- الطماطم بسعر 9 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ3.5 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه للكيلو، والجزر 8 جنيهات، والخيار 7.5 جنيه.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومي بـ7.5 جنيه للكيلو.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات والليمون 7 جنيهات.

الفاصوليا الخضراء بـ8.5 جنيه.

التفاح السكري بـ 25 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب «أناناس» بـ 8.5 جنيه

‏‎‏‎- الموز البلدى 12.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- العنب بـ 17 جنيهًا.

- التفاح الإيطالي بـ23 جنيهًا.

- الباذنجان الأبيض بـ5.5 جنيه.

المصدر: المصرى اليوم

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