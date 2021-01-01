

18 عادة غذائية يجب إتباعها يوميا للحد من الأمراض 18 عادة غذائية يجب إتباعها يوميا للحد من الأمراض

اتباع عادات صحية غذائية ليس بأمر هين خصوصًا في ظل وجود عروض مغرية على أكلات الدليفري ووجبات الفاست فود.



وفي ظل انتشار فيروس كورونا ينصح الأطباء وخبراء التغذية باتباع بعض العادات الغذائية السليمة التي تساعد على حياة أفضل خالية من الأمراض تمامًا.





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١- الحرص علر شرب ١٢ كوبًا من المياه أو 3 لتر على الأقل يوميًا.٢- الاهتمام بتناول كوبان من الشاى الأخضر أو القهوة الخضراء أو الشمر الحفاظ على الوزن.٣- الحد من الدهون واستبدالها بزيت الزيتون و زيت بذر الكتان (الزيت الحار).٤- التقليل من السكريات و الحلويات و النشويات وخصوصًا الدقيق.٥- الإكثار من تناول البروتين مثل البيض و اللحوم الحمراء و الدجاج المشوي على حساب النشويات.٦- استخدام خل التفاح و الكركم و الكمون والزعتر و الزنجبيل في طعامك للاستفادة من فوائدهم الصحية.٧- الإكثار من تناول الشوفان و بذور الكتان على الزبادي أو اللبن الخالي الدسم وفي حالة ممارسة الرياضة يفضل الإكثار في جنين القمح؛ لأنه غنيًا بالبروتين والكربوهيدرات والألياف والأوميجا 3.٨- الحد من تناول الوجبات الدسمة التي يتم تناولها في المساء واستبدالها بالزبادي أو لبن رايب.٩- ممارسة ريتضة المشي يوميًا لمدة كل يوم نصف ساعة على الأقل أو السير آلة المشي"التريد ميل".١٠- استبدال السكر العادي بسكر الدايت (الخالي من الأسبرتام) والحد من استهلاك السكر الابيض و استبداله بالعسل الأبيض كحد أقصى ملعقتين يوميًا.١١- تناول ثمرة خضار أو فاكهة أو علبة زبادي بين الوجبات كسناك خفيف للقضاء على الجوع.١٢- تناول طبق من السلطة الخضراء يوميًا فيها المكونات الأساسية مثل الخيار و الجزر و الفلفل الرومي و الأوراق الخضراء زي البقدونس و الجرجير والشبت و الكرفس.١٣- عدم تناول الطعام أمام شاشات التليفزيون أو الهاتف المحمول لتجنب زيادة الوزن.١٤- تجنب تناول المياه الغازية و الوجبات السريعة و المٌعلبات و الحلويات الشرقية.١٥- الحرص على قياس الوزن مرة فى الاسبوع، قبل الأكل وبعده، والحد من التوتر.١٦- تناول السمك 3 مرات يوميًا أو ماكريل وسردين في الأسبوع.١٧- الاستغناء عن الوجبات الثقيلة ولستبدالها بالعشاء أو الزبادى ولبن الرايب.١٨- الوجبه الفري أثزاء الدايت تعني تناول ما نفسك فيه وعدم الإفراط في تناولها.