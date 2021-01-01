الشاي الأخضر والشيكولاتة الداكنة يحاربان كورونا

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الشاي الأخضر والشيكولاتة الداكنة يحاربان كورونا

توصل باحثون أمريكيون إلى أن المركبات الكيميائية المتواجدة في بعض الأطعمة والمشروبات، مثل الشاي الأخضر وبعض أنواع العنب والشيكولاتة الداكنة، يمكن أن تكون مرتبطة بتعطيل وظيفة إنزيم "البروتياز" في فيروس (SARS-CoV-2)، والمسئول عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقد أجرى فريق البحث- في دراسة نشرت نتائجها في مجلة (Frontiers in Plant Science)- عمليات محاكاة حاسوبية ودراسات معملية تظهر كيف تفاعل ما يسمى بـ"البروتياز الرئيسي" في فيروس (SARS-CoV-2) عند مواجهته بعدد من المركبات الكيميائية النباتية المختلفة المعروفة بالفعل بخصائصها القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

وأظهرت المحاكاة الحاسوبية أن المركبات الكيميائية المدروسة من الشاي الأخضر وصنفين من عنب ومسحوق الكاكاو والشوكولاتة الداكنة كانت قادرة على تثبيط وظيفة "البروتياز".

المصدر: الدستور

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