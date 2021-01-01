7 معلومات مثيرة عن جيولوجية مصر: تبتعد عن السعودية سم كل عام

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7 معلومات مثيرة عن جيولوجية مصر: تبتعد عن السعودية سم كل عام

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بعض المعلومات المثيرة عن الجغرافية الجيولوجية المصرية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن".

وترصد السطور التالية أبرز المعلومات الجيولوجية عن مصر، كما يلي:

1. جبل المقطم كان في قاع البحر المتوسط، لأنّه من حجر جيري، ومعروف أنّ الحجر الجيري يترسب في قاع البحر، فهو القاع العميق للبحر الأبيض المتوسط.

2. الدراسات البحثية أثبتت أنّ هناك حركتين للدلتا المصرية كل عام.

3. تبتعد مصر عن السعودية مسافة 1 سم كل عام، ويتسع البحر الأحمر بمسافة 1 سم كل عام.

4. بعد ملايين السنين ستنزل مصر تحت البحر المتوسط مرة أخرى.

5. ارتفاع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط يتم سنويا بالملليمترات.
6. كل 100 سنة يرتفع منسوب مياه البحر المتوسط نحو 30 سنتيميترا.

7. تتعرض مصر لزلزال خطر كل فترة تتراوح بين 70 لـ100 عام.

8. مصر من المناطق الآمنة جغرافيًا، ولا توجد بها زلالزال وهزات أرضية نشطة عنيفة.

المصدر: الوطن

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