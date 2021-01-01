7 معلومات مثيرة عن جيولوجية مصر: تبتعد عن السعودية سم كل عام

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بعض المعلومات المثيرة عن الجغرافية الجيولوجية المصرية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن".
وترصد السطور التالية أبرز المعلومات الجيولوجية عن مصر، كما يلي:
1. جبل المقطم كان في قاع البحر المتوسط، لأنّه من حجر جيري، ومعروف أنّ الحجر الجيري يترسب في قاع البحر، فهو القاع العميق للبحر الأبيض المتوسط.
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