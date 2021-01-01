بخطوات فعالة.. طرق علاج جفاف البشرة في الشتاء



طرق علاج جفاف البشرة طرق علاج جفاف البشرة

تصاب البشرة باستمرار وباختلاف أنواعها بالجفاف في فصل الشتاء، وهو ما يدفعنا إلى البحث عن علاج جفاف البشرة في الشتاء؛ حيث إن البشرة تحتاج إلى المزيد من الاهتمام؛ وذلك للقضاء على الجفاف إلي يحدث في مُعظم الحالات نتيجة عوامل مثل الطقس البارد في الشتاء، وهو ما يجعلها في حاجة دائمة لـ علاج جفاف البشرة في الشتاء.



ويمكنك استخدام علاج جفاف البشرة في الشتاء، بما في ذلك استخدام مرطبات البشرة وتجنب استخدام الصابون الذي يحتوي على نسبة قلوية عالية أو المناسب للبشرة الجافة، ولكن في بعض الأحيان يحدث جفاف الجلد على نحو أكثر تواتر أو يكون شديدًا، في هذه الحالات، قد تكون بحاجةٍ إلى مساعدة من طبيب متخصص في الأمراض الجلدية ليصف لك علاج جفاف البشرة في الشتاء.



ويمكن علاج جفاف البشرة في الشتاء، وذلك عبر استخدام مجموعة من العلاجات وطرق الوقاية الفعالة؛ حيث ان العناية بالجلد الجاف يحتاج إلى منتجات العناية بالبشرة ، ولكنها لا يمكن ان تساهم بشكل كبير في علاج بعض الأمراض الجلدية، مثل : الأكزيما أو الصدفية.

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وفيما يلي بعض الطرق لمكافحة وعلاج جفاف البشرة في الشتاء، والتي تكون فعالة إذا تم تطبيقها بشكل مستمر، ومن أهمها :1- استخدم المرطب في الشتاء باستمرار.2- تجنب الإستحمام لأكثر من 5 إلى 10 دقائق يوميًا، وذلك حتى تزيل الطبقة الدهنية من الجلد وتتسبب في فقد ترطيبها.3- استخدم الماء الفاتر بدلًا من الماء الساخن ، حيث يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية.4- قلل من استخدامك الصابون الذي يحتوي على المواد الكيميائية، وبدلا منها استخدمي الصابون الغني بالمرطبات .5- ابتعد عن استخدام منتجات مزيل العرق والصابون المعطر ومنتجات الكحول التي يمكن أن تزيل الزيوت الطبيعية الموجودة على البشرة.6- يمكن استخدام الزيوت المرطبة بعد الاستحمام للحصول على ترطيب البشرة.7- تجنب إسفنجات الاستحمام وفرك الفرش ومناشف الحمام أثنا الاستحمام، إذا كنت لا ترغب في التخلي عنها تمامًا ، فتأكد من فرك جلدك بشكل خفيف .8- ضع المرطب بعد الاستحمام مباشرة أو بعد غسل يديك. يساعد ذلك على سد الفراغات بين خلايا بشرتك وحبس الرطوبة في حين أن بشرتك لا تزال رطبة.9- لتقليل الإحساس الدهني الفازلين والكريمات السميكة ، افركي كمية صغيرة في يديك، ثم افركيها على المناطق المصابة حتى لا تشعر يديك ولا المناطق المصابة بجفاف البشرة .10- استخدم واقي الشمس في الشتاء وكذلك الصيف لمنع الشيخوخة الضوئية.11- عند الحلاقة استخدم كريم أو جل حلاقة واتركه على بشرتك لعدة دقائق قبل البدء في حلاقة الذقن.12- استخدم منظفات الغسيل الخالية من العطور وتجنب منعمات الملابس.13- تجنب ارتداء الصوف والأقمشة الأخرى التي يمكن أن تهيج الجلد وتسبب في جفاف البشرة .