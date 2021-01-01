

باحث مصرى يشخص «كورونا» بالنظم العصبية والذكاء الاصطناعى باحث مصرى يشخص «كورونا» بالنظم العصبية والذكاء الاصطناعى

يواصل الباحثون والمخترعون المصريون سباقهم مع الزمن لتقديم حلول غير تقليدية قابلة للتطبيق بكل بساطة ومحاولة استغلال الإمكانيات المتاحة لمواجهة فيروس كورونا ومن هذه النتائج نجاح محمد فزاع باحث وعضو نقابة المخترعين المصريين في تشخيص فيروس كورونا بواسطة النظم العصبية وباستخدام الذكاء الاصطناعي وكذلك علم النيتروسوفيك الرياضي في التحاليل الطبية من أجل تحديد المصابين بفيروس كورونا .



وقال فزاع إن البحث يتم باستخدام مجهر مصور ومتصل بجهاز كمبيوتر مرتبط ببرنامج مطابقة الصور ثم يتم تصوير عينات الدم وكذلك العينات المأخوذة من الفم والأنف، وكذلك يمكن تصوير الحنجرة من الداخل باستخدام كاميرا للتصوير لعدد كبير من المصابين وغير المصابين وكذلك المشتبه في إصابتهم وتوفير عدد كبير من المرجعيات لهذا البرنامج.من الممكن إجراء هذه العملية في غضون عدة دقائق، وتوفير الوقت والمال، والكشف على أكبر عدد ممكن من الأشخاص، خاصة أن الأشكال الهيكلية للفيروس معروفة وبنية الخلية معروفة جيدًا.



وأجريت الدراسة البحثية تحت إشراف عدد من أساتذة الجامعات المصرية بينهم الدكتور أحمد سلامة رئيس قسم الحاسبات والمعلومات جامعة بورسعيد والدكتور محمد كاظم عضو هيئة تدريس تخصص الحاسب الآلى، بأكاديمية مصر للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة والمخترع محمد يحيى وتم نشر البحث في إحدى المجلات العلمية الأمريكية، حيث يتيح هذا البحث تحليل جميع البيانات، سواء كانت محددة أم لا ، والتي يمكن أخذها بقيم السلاسل الزمنية ، ثم تقديم النموذج الخطي للسلسلة الزمنية للمعدلات العصبية، الخاصة بالذكاء الاصطناعي ونختبر أهمية معامله بناءً على توزيع الطالب.