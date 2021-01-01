سعر البيتكوين يتجاوز 19783 دولارا ويصل إلى أعلى مستوى

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سعر البيتكوين يتجاوز 19783 دولارا ويصل إلى أعلى مستوى

وصل سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق، إذ ارتفعت قيمة العملة المشفرة لأكثر من 19783 دولارًا، وهو الرقم القياسى السابق الذى وصلت إليه فى ديسمبر 2017، إذ يأتى ذلك بعد ارتفاع كبير خلال الـ72 ساعة الماضية، والذى شهد عودة عملة البيتكوين من الانهيار الكبير الذى شهدته الأسبوع الماضى لترتفع بأكثر من 3000 دولار فى ثلاثة أيام فقط.

وتم تسجيل أعلى سعر على مؤشر أسعار عملات البيتكوين CoinDesk (BPI) يوم الاثنين، على الرغم من أن البورصات الأخرى ومتعقبات الأسعار لا تزال بعيدة بضع مئات من الدولارات عن أعلى مستوى لها على الإطلاق، وكان يتم تداول البيتكوين حتى ساعات ماضية بسعر 19.432 دولارًا، وفقًا لـCoinMarketCap، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات بالنسبة للعملات المشفرة.

ووفقا لموقع صحيفة "الإندبندنت"، كان من المتوقع على نطاق واسع أن يصل سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق قبل نهاية العام، إلا أن سرعة تحقيق ذلك كانت مفاجأة بعض الشيء، فالعديد من المحللين فشلوا فى التنبؤ بمثل هذا التسارع المفاجئ فى الأسعار.

وشهدت العملات المشفرة الرئيسية الأخرى، بما في ذلك Ethereum (ether) و Ripple (XRP) و bitcoin cash ، مكاسب كبيرة يوم الاثنين، حيث ارتفعت بنسبة 4-9%.

تم تعزيز عملة البيتكوين بسبب موجة الاستثمار المؤسسي في عام 2020، والتي يبدو أنها مدفوعة بفعل جائحة فيروس كورونا.

وفي تقرير تم تسريبه مؤخرًا، أشار توم فيتزباتريك، محلل سيتي بنك، إلى العملة المشفرة على أنها "ذهب القرن الحادي والعشرين" - مما أضاف إلى الحجج المتزايدة بأن العرض المحدود لعملة البيتكوين يجعلها أصلًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

ولا يزال الاهتمام السائد بعملة البيتكوين صامتًا نسبيًا مقارنة بالهوس الذي أحاط بها لعام 2017، وفقًا لاتجاهات البحث عبر الإنترنت، على الرغم من أن الارتفاعات القياسية الجديدة قد تشهد بدء هذا الاتجاه في الارتفاع مرة أخرى.

المصدر: اليوم السابع

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