هناك العديد من فوائد شرب المورينجا على الريق؛ حيث تعتبر المورينجا عشب هندي مشتق من الأوليفيرا، ويستخدم لغرض التخسيس وغيرها من الاستخدامات غير المتوقعة، وتم استخدام المورينجا في العديد من الوصفات والعلاجات الطبية كـ علاج الأمراض الجلدية والسكري والالتهابات، ولكن يعتقد في الحقيقة ان هناك فوائد لـ شرب المورينجا على الريق .
ومن ابرز فوائد شرب المورينجا على الريق انه يساهم بشكل كبير في التخسيس ، وذلك يرجع إلى مسحوق المورينجا الذي يساهم في إنقاص الوزن، وخسارة الوزن الزائد، بالإضافة إلى انه يعطي شعورا بالشبع لفترات طويلة، دون التأثير على الصحة العامة؛ حيث ان أوراق المورينجا غنية بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية القوية مثل البوليفينول.
يعد موطن المورينجا الهند وآسيا وأفريقيا، حيث يتم إعداد طريقة تحضير شاي المورينجا للتخسيس من أوراق شجرة المورينجا والتي لها قيمة غذائية عالية، وهي ايضا غنية بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة الأخرى؛ حيث ان لكل 3.5 أوقية (100 جرام)، تحتوي أوراق المورينجا مما يجعل شرب المورينجا على الريق مفيد للغاية ، وذلك لأنه يحتوي على :
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لقيمته الغذائية.. ماذا يحدث عند شرب المورينجا على الريق ؟
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق