لقيمته الغذائية.. ماذا يحدث عند شرب المورينجا على الريق ؟

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شرب المورينجا

هناك العديد من فوائد شرب المورينجا على الريق؛ حيث تعتبر المورينجا عشب هندي مشتق من الأوليفيرا، ويستخدم لغرض التخسيس وغيرها من الاستخدامات غير المتوقعة، وتم استخدام المورينجا في العديد من الوصفات والعلاجات الطبية كـ علاج الأمراض الجلدية والسكري والالتهابات، ولكن يعتقد في الحقيقة ان هناك فوائد لـ شرب المورينجا على الريق .

ومن ابرز فوائد شرب المورينجا على الريق انه يساهم بشكل كبير في التخسيس ، وذلك يرجع إلى مسحوق المورينجا الذي يساهم في إنقاص الوزن، وخسارة الوزن الزائد، بالإضافة إلى انه يعطي شعورا بالشبع لفترات طويلة، دون التأثير على الصحة العامة؛ حيث ان أوراق المورينجا غنية بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية القوية مثل البوليفينول.

يعد موطن المورينجا الهند وآسيا وأفريقيا، حيث يتم إعداد طريقة تحضير شاي المورينجا للتخسيس من أوراق شجرة المورينجا والتي لها قيمة غذائية عالية، وهي ايضا غنية بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة الأخرى؛ حيث ان لكل 3.5 أوقية (100 جرام)، تحتوي أوراق المورينجا مما يجعل شرب المورينجا على الريق مفيد للغاية ، وذلك لأنه يحتوي على :

لبروتين: 27 جرام
الدهون: 6 جرام
الألياف: 34 جرام
السكر: 3 جرام
صوديوم: 1361 ملغ
الكالسيوم: 173٪ من القيمة اليومية (DV)
الحديد: 133٪ من القيمة اليومية
الزنك: 27٪ من القيمة اليومية
المغنيسيوم: 126٪ من القيمة اليومية
النحاس: 111٪ من القيمة اليومية
فيتامين أ: 176٪ من القيمة اليومية

ويعتبر شرب المورينجا على الريق بشكل عام جيدا للغاية لأنها تعطي الجسم أكبر استفادة مع مخاطر منخفضة من الآثار الجانبية، ولا تشير الدراسات إلى أي آثار ضارة على البشر الذين تناولوا 50 جرامًا من مسحوق المورينجا كجرعة وحيدة أو 8 جرام يوميًا لمدة 28 يومًا.

و يمكن لمرضى الضغط والسكري ان يسألوا مقدم الرعاية الصحية أو الصيدلي قبل شرب المورينجا على الريق، خاصة إذا كنت تتناول أدوية ضغط الدم أو السيطرة على نسبة السكر في الدم.

وتشير الدراسات إلى أن شرب المورينجا على الريق لا يتسبب في اي مضاعفات، ولكن يجب عليك استشارة ممارس الرعاية الصحية الخاص بك قبل تجربة مسحوق المورينجا أو مكملات جديدة أخرى.
وتحتوي أوراق الشجرة على مركبات صحية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن والبوليفينول ويمكن شرب المورينجا على الريق للحصول على فوائد اخرى بخلاف فقدان الوزن، كعلاج الأمراض الجلدية ومرض السكري والالتهابات .

المصدر: elbalad

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