

تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الأربعاء 2-12-2020 تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الأربعاء 2-12-2020

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر بقيمة 10 جنيهات، وذلك لليوم الثاني على التوالي، ليعوض الذهب التراجعات الكبيرة التي سجلها خلال آخر اسبوعين من نوفمبر 2020، ليرتفع الذهب عيار21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 798 جنيها للجرام.





أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر الذهب عيار 18 سجل 684 جنيها.



سعر الذهب عيار 21 سجل 798 جنيها.

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سعر الذهب عيار 24 سجل 912 جنيها.تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 2-12-2020، أمام الجنيه المصرى مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، ليستقر سعر الدولار اليوم عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر اليورو والدينار الكويتى والجنيه الإسترينى اليوم، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.سعر الدولار اليوم: 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.سعر اليورو الأوروبى:18.80 جنيه للشراء، 18.95 جنيه للبيعسعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.90 جنيه للشراء، 21.07 جنيه للبيعسعر الدينار الكويتى: بلغ 48.66 جنيه للشراء، و51.50 جنيه للبيعسعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.