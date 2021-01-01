7 فوائد غير متوقعة لتناول البصل يومياً



تناول البصل تناول البصل

يعد البصل من أكثر الأطعمة المنتشرة في معظم بلدان العالم ويستخدم عادة أثناء طهي الطعام ويمكن تناوله طازجا أو إضافته للأنواع المختلفة من السلطات .. فما الفوائد التي يحصل عليها الجسم عند تناول البصل طازجا؟

عرض موقع Bright Side أهم التغييرات التي تحدث في الجسم إذا بدأت في دمج البصل في النظام الغذائي اليومي بشكل مستمر.



تحسين كثافة العظام

قد يبدو الأمر غريبًا ، فقد وجدت العديد من الدراسات أن تناول البصل يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على كثافة العظام لديك. يقال إن تناول البصل يوميًا لمدة شهر يزيد من كثافة عظامك بنسبة 5٪ مقارنة بمن لا يفعلون ذلك.



يجعل عملية الهضم سهلة

البصل غني بالألياف التي تسرع الهضم السليم في جسمك. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يعزز أيضًا إنتاج "البكتيريا الجيدة" في أمعائك ، مما يجعل عملية الهضم أسهل على جسمك.

قد يعجبك أيضا...

محاربة الشيخوخة وتحسين البشرةالبصل غني بفيتامينات A و C و E ، وبالتي يساعد البصل النساء في الحصول على بشرة متألقة ومثالية كما أنه يقلل من حب الشباب ، ووفقًا لدراسة ، فإن وضع الجل المستخرج من البصل على الندوب يمكن في الواقع أن يقللها ويعالجها.تقليل تلف الخلايا وزيادة مضادات الأكسدةالبصل يمتلك 25 نوعًا مختلفًا من مضادات الأكسدة المفيدة للجسم لا تبعدنا مضادات الأكسدة عن بعض الأمراض فحسب ، بل تمنع أيضًا تلف الخلايا.تحسين البصر وصحة الفميقتل البصل البكتيريا السيئة الموجودة في الفم ويحسن نظافته ويطهره كما يمكن لخصائصه المضادة للميكروبات أن تقوي أسنان كما يحتوي البصل على مادة "كيرسيتين" ، وهي تحارب مشكلة إعتام عدسة العين وتحافظ على صحة العينين من امراض عديدة وتقوي النظر.يساعد في الحصول على نوم جيدأن تناول البصل يساعد تحسين نوعية النوم ويجعل الانسان يشعر باسترخاء وراحة اكثر ليلا ، ويحتوي على الألياف الغذائية الموجودة فيها والتي تعزز صحة الأمعاء وتقلل من الإجهاد.يقلل من مستويات الكوليسترول وتحافظ على صحة قلبكيمتلك البصل كمية كبيرة من الخصائص المضادة للالتهابات ، ويقلل من الكوليسترول السيئ الموجود في الجسم مما يساعد في الوقاية من الإصابة بأمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية والضغط المرتفع والسمنة .