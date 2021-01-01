بشرى سارة من وزير المالية للعمالة غير المنتظمة

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بشرى سارة من وزير المالية للعمالة غير المنتظمة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة جاهزة لصرف أي مساعدات وإعانات مالية للمواطنين ضمن برنامج الحماية المجتمعية لنحو 3.2 مليون من العمالة غير المنتظمة، بقيمة تصل إلى 4 مليارات جنيه.

وأضاف الوزير، خلال كلمته بالقمة الاقتصادية، أنه "نعمل على إنشاء مشروعات توفر فرص عمل، ولولا المشروعات القومية الضخمة التي تتم وتستوعب نسب عمالة ضخمة كنا سنواجه أزمة كبيرة جدا خاصة مع العمالة التي فقدت عملها في دول الخليج وعادت لمصر واستطاعت المشروعات القومية امتصاص هذه الصدمة وتوفير فرص العمل لهم".

وصرح وزير المالية، أنه فيما بتعلق بالدين الخارجي، بدأ يتراجع وانخفض قبل أزمة كورونا بنحو 2 مليار دولار ومع ظهور كورونا وهو ظرف استثنائي فلدينا خطة للتعامل مع الدين الخارجي وسنكون في المنطقة الآمنة.

وزير المالية: الآداء الاقتصادي المصري «جيد»
ووجه معيط، رسالة لدوائر الاستثمار والأعمال في مصر، خاصة أنهم يثقون في المناخ المصري وأن الحكومة تعمل بطريقة صحيحة للوصول إلى معدلات نمو حقيقية، وأؤكد استمرارنا في العمل للوصول بالاقتصاد المصري للصورة التي نتمناها ونسعى إليها.

المصدر: اخبار اليوم

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