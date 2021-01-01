

رئيس جهاز حماية المنافسة: نلعب دورا هاما فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية رئيس جهاز حماية المنافسة: نلعب دورا هاما فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

أكد إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المنافسة، أن الجهاز يلعب دورًا هامًا فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن جهاز حماية المنافسة يقوم باستخدام كافة الآليات التى أتاحها له القانون والدعم الكامل من الحكومة المصرية.. جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح قمة مصر الاقتصادية الثانية والتى تعقد تحت عنوان الفرص الاقتصادية فى مصر ما بعد أزمة كورونا، بحضور د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتى افتتحت القمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، موجها الشكر لجريدة اليوم السابع على دعوتها لى للمشاركة فى قمة مصر الاقتصادية، والتى يشارك فيها مجموعة متميزة من الخبراء ورجال الأعمال لتبادل الخبرات حول تحسين مناخ الاستثمار، دعما لتحقيق خطة الدولة لتحقيق النمو الشامل المستدام.



وأضاف رئيس جهاز حماية المنافسة، أن وجود جهاز المنافسة من شأنه أن يوفر الحماية المناسبة وتوفير المناخ الملائم للشركات الصغيرة والمتوسطة ودوره لا يهدف إلى محاربة الشركات الكبيرة ولكنه يقع على عاتقها المسئولية الكبيرة.





وأضاف السجينى قائلا: "نحن حريصون من التوعية ونشر ثقافة المنافسة وتطبيق الأعمال من خلال نشر الإرشادات المنافسة من خلال تطبيق القانون"، مؤكدًا أن الجهاز فى ضوء ازمة كورونا يولى اهتمام لترسيخ مفهوم المنافسة وتركيزه على الكيانات الصغيرة والمتوسطة لدعمها.

