

تباين مؤشرات البورصة في نهاية جلسة «الأربعاء» تباين مؤشرات البورصة في نهاية جلسة «الأربعاء»

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 2 ديسمبر، على تباين بكافة المؤشرات، وهبط المؤشر الرئيسي بضغوط عدد من الأسهم القيادية ومالت تعاملات الأجانب للبيع، في حين مالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء.









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