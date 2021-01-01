لشباب دائم .. 9 نصائح للحفاظ على الصحة والجمال



لشباب دائم لشباب دائم

نقدم لكم مجموعة من النصائح التي تجعلك تتمتع بصحة وجمال الشباب مهما تقدم العمر الحقيقي وفقا لما جاء في موقع Bright Side .



إدارة مستوى التوتر لديك

اكتشفت إليزابيث بلاكبيرن الحائزة على جائزة نوبل أن التيلوميرات (نهايات الكروموسومات) هي المسؤولة في الواقع عن عمليات الشيخوخة في خلايانا، كلما كانت أقصر ، كلما تقدمنا في العمر بشكل أسرع ويحدث هذا عندما نعانى من الإجهاد المزمن لذا من المهم إدارة مستويات التوتر ويعد التأمل هو أحد أفضل الطرق لخفض مستويات التوتر والشعور بمزيد من الاسترخاء ، واشترك في فصل يوجا وتعلم التخلص من المواقف والأفكار السلبية.



أحط نفسك بالأشخاص الذين تحبهم

الأشخاص الذين يعيشون في مجتمعات آمنة وودودة لديهم تيلوميرات أطول لذا استثمر في منطقتك ومجتمعك واستفد منه.

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أظهرت دراسة أخرى أن المتزوجين وأولئك الذين يحافظون على صداقات قديمة لديهم أيضًا تيلوميرات أطول ، مما يعني أنهم يكبرون بشكل أبطأ قليلًا من الآخرين ، والعدد الأمثل من الأصدقاء الذي نحتاجه للبقاء بصحة جيدة هو ستة.تناول كميات أقلتقييد السعرات الحرارية ، الذي يعني في الأساس تناول كميات أقل من الطعام ، دون سوء التغذية إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي للإنسان ومساعدتنا على البقاء صغارًا لفترة أطول.يمكنك أيضًا تعديل نظامك الغذائي .. حاول تجنب جميع أنواع الأطعمة المصنعة لأن الفوسفات المضاف إلى الأطعمة المصنعة يسرع من عملية الشيخوخة، وتأكد من تضمين الأطعمة المضادة للشيخوخة في نظامك الغذائي مثل التوت الأزرق والشوكولاتة الداكنة والمكسرات والتين والسلمون والأفوكادو والكركم وما إلى ذلك ، من خلال القيام بذلك ، ستقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتحمي بشرتك ورؤيتك ودعم الوظيفة الإدراكية وتحسين صحة القناة الهضمية.ويساعد تناول 3 حبات من الجوز في اليوم على الحفاظ على صحتك وشبابك حاول أيضًا أن تحد من تناول السكريات المضافة وتوقف عن شرب الصودا والكحول.مرن عقلكلا تنس تدريب عقلك ، اقرأ الكتب وادرس اللغات الأجنبية والعب الألعاب التي تنطوي على نشاط عقلي من خلال جعل عقلك يعمل بنشاط ، يمكنك إبطاء عملية الشيخوخة.. أظهرت الدراسات الحديثة أن التعلم يزيد من عدد الخلايا العصبية التي تساعد الدماغ على البقاء أصغر سنا.التحول إلى مستحضرات التجميل الطبيعيةحاولي استخدام مكياج أقل لأن البارابين المستخدم في مستحضرات التجميل يمكن أن يعطل هرمون الاستروجين ويلقي بالخصوبة الطبيعية للإناث في الشيخوخة المبكرة.يمكنك التبديل إلى مستحضرات التجميل الأكثر طبيعية بدلًا من ذلك وإذا كنت من مدمني المكياج ولا يمكنك ارتدائه أقل من ذلك ، فتأكدي من تنظيف وجهك جيدًا كل يوم.اقضِ حوالي 15 دقيقة في الشمسفي الوقت الحاضر ، تقنعنا جميع المجلات النسائية بأن استخدام عامل الحماية من الشمس على الوجه أمر لا يمكننا تخطيه حتى خلال فصل الشتاء.على الرغم من أن مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة يقترح أننا نقضي حوالي 15 دقيقة في الشمس في منتصف النهار دون أي واقي من الشمس سيساعدك ذلك في الحصول على فيتامين د دون التعرض لخطر الإصابة بسرطان الجلد.الرقص في كثير من الأحيانأظهرت دراسة جديدة أن الرقص هو أحد أكثر أنواع التمارين فعالية التي يمكن أن تعكس عملية الشيخوخة، يمكن للرقص ، وخاصة تصميم الرقصات المتغيرة باستمرار ، أن يعزز عمل الحُصين ويساعدك على إبطاء الشيخوخة.اذهب إلى الفراش قبل ساعة واحدة.إن اتباع نظام النوم الصحيح أمر مهم للغاية. يقول الخبراء أن النوم الذي نحصل عليه بين الساعة 11 مساءً و 3 صباحًا مسؤول عن التغذية والتجديد ، ولهذا السبب يجب أن تنام في الساعة 11 مساءً أو قبل ذلك.. من الناحية المثالية ، يجب أن يحصل الشخص على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة. يؤثر نقص النوم المزمن ليس فقط على الطريقة التي نشعر بها ، ولكن أيضًا على الطريقة التي ننظر بها.أظهرت أبحاث كلية الطب بجامعة هارفارد أن الأشخاص الذين ينامون عادة أقل من 7 ساعات ويبدأون في النوم قبل ساعة واحدة فقط لديهم تغيرات إيجابية في ضغط الدم ساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.زد الفيتامينات فى نظامك الغذائيمضادات الأكسدة الموجودة في الفيتامينات تمنع الجذور الحرة التي تسببها أضرار أشعة الشمس أو التدخين من إتلاف الخلايا في أجسامنا.طريقة واحدة للقيام بذلك هي استخدام كريمات الوجه مع مضادات الأكسدة والطريقة الأخرى هي تناولها شفهيا، أقوى مضادات الأكسدة التي تعمل على إبطاء الشيخوخة هي السيلينيوم وفيتامين هـ وفيتامين ج.ضع في اعتبارك إضافة زيت السمك أو أي مكملات أخرى مضادة للالتهابات إلى نظامك الغذائي، و زيت السمك غني بأحماض أوميجا 3 التي تعمل على تحسين وظائف القلب وتقوية جهاز المناعة وتحسين نمو الشعر، أوميجا 3 رائع أيضًا للحفاظ على بشرة أكثر شبابًا.