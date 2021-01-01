دراسة: اختبار الدم يكشف عن إصابتك بمرض الزهايمر مسبقًًا



مرض الزهايمر مرض الزهايمر

تزعم دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة لوند بالسويد، أن اختبار الدم يمكنه اكتشاف جزيئين يعملان كمؤشرات على احتمالية إصابة الشخص بمرض الزهايمر في وقت لاحق من الحياة.



وافاد الباحثون المشرفون على الدراسة، انه تم العثور على الجزيئين P-tau181 ، وهو بروتين تاو ، والببتيد الخفيف العصبي (NfL) في البلازما ، والسائل الأصفر الفاتح الذي يشكل 55 في المائة من دمائنا لدى معظم الأشخاص المصابين بالزهايمر، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأضاف الباحثون، إلى انه في عينة من 557 شخصًا في الستينيات والسبعينيات من العمر ، كان هناك مستويات عالية من P-tau181 و NfL أكثر المؤشرات دقة لتطور المريض من ضعف الإدراك الخفيف (MCI) إلى مشاكل الذاكرة والتفكير الحادة ، وهي اعراض نموذجية للإصابة بمرض الزهايمر.

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وأشار الباحثون، إلى إن اختبارات الدم يمكنها الكشف عن مستويات الإصابة بمرض الزهايمر، أن تسمح للأطباء بتتبع تطور مرض الزهايمر في الفئات السكانية المعرضة للخطر.واوضح الباحثون، انه يمكن نتائج الدراسة ان تتنبأ بأعراض مرض الزهايمر وفرصة الاصابة به من اختيار الدم الخاص بالشخص، وذلك بعد حساب للمؤشرات الحيوية لمرض الزهايمر في البلازما.وأكد الباحثون، انه قد يكون الجمع بين المؤشرات الحيوية للبلازما ذا قيمة عالية لتحديد الأفراد المصابين بالاعتلال المعرفي المعتدل (MCI) والذين يتطورون إلى مرض الزهايمر في التجارب السريرية وفي الممارسة السريرية.وقال البروفيسور مسعود حسين من جامعة أكسفورد، انه يمكن لاختبار الدم ان يتنبأ جيدًا بخطر التطور اللاحق لمرض الزهايمر لدى الأشخاص الذين يعانون من أعراض معرفية خفيفة.ويعاني حوالي 50 مليون شخص حول العالم من مرض الزهايمر، والذي يمثل ما بين 50 في المائة و70 في المائة من حالات الخرف، وعلى الرغم من أن السبب الدقيق لمرض الزهايمر لم يتم فهمه بالكامل بعد ، إلا أنه يُعتقد أنه ناجم عن تراكم غير طبيعي البروتينات في خلايا الدماغ وحولها.ويُطلق على أحد البروتينات المعنية اسم الأميلويد ، والذي تشكل رواسبه لويحات حول خلايا الدماغ، ويسمى البروتين الآخر تاو ، والتي تشكل رواسبها تشابكًا داخل خلايا الدماغ، وعلى الرغم من عدم معرفة سبب بدء هذه العملية بالضبط ، يعرف العلماء الآن أنها تبدأ قبل ظهور الأعراض بسنوات عديدة.