موعد ومكان إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش



الأهلي وطلائع الجيش الأهلي وطلائع الجيش

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بناديي الأهلي وطلائع الجيش إلى نهائي كأس مصر بعد إقصاء الاتحاد السكندري والزمالك على التوالي.



وسبق وأعلنت لجنة المسابقات عن إقامة نهائي الكأس يوم السبت المقبل الموافق 5 من شهر ديسمبر الجاري.



وستقام المباراة في استاد القاهرة في تمام الثامنة مساء.

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وفاز الأهلي على الاتحاد بهدفين لهدف في ملعب السويس الجديد الثلاثاء، جاء ذلك بعد ساعات قليلة من هزيمة غريمه التقليدي الزمالك أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف لهدف في ملعب برج العرب.يُذكر أن طلائع الجيش سيشارك في نهائي الكأس لأول مرة في تاريخه، كما ضمن الطلائع المشاركة في كأس السوبر وفقًا للائحة حتى لو خسر النهائي.أهل نادي طلائع الجيش إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر بعد ما تفوق على الزمالك، الثلاثاء، بثلاثة أهداف لواحد، في الدور قبل النهائي من المسابقة.ونجح أحمد سمير في تسجيل هدف التقدم للطلائع في الدقيقة 36 من كرة ثابتة، قبل أن يتعادل محمود عبد الرازق "شيكابالا" للزمالك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد تصويبة رائعة.وامتد زمن المباراة إلى الشوطين الإضافيين بعد ما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.ونجح أحمد سمير في تسجيل ثاني أهداف الطلائع في الدقيقة 95 من المواجهة، قبل أن يضاعف عمرو مرعي من تقدم الفريق بهدف ثالث بعد خطأ فادح من الحارس محمود عبد الرحيم "جنش".ويُعد هذا التأهل هو الأول لطلائع الجيش الذي لم يسبق له التواجد في المباراة النهائية لكأس مصر من قبل.وودّع الزمالك منافسات البطولة التي يحمل لقبها في الموسمين الماضيين من الدور قبل النهائي، بعد أيام قليلة من فقدان فرصة التتويج بدوري أبطال أفريقيا لصالح الأهلي.