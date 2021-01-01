نجح فريق الأهلي في حجز مقعد في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، عقب تحقيقه لقب دوري أبطال أفريقيا العام الجاري، بالفوز على منافسه التقليدي الزمالك بهدفين لهدف في المباراة النهائية؛ ليشارك في البطولة التي غاب عنها منذ 7 سنوات في المغرب.
ومن المقرّر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية 2021 في قطر هذه المرة، وستلعب بالنظام القديم بمشاركة 7 فرق كالعادة، ولكن ذلك النظام سيتغير في البطولة القادمة وسيشارك في البطولة 24 فريقًا على أن تلعب في الصين.
ووفق نظام البطولة ستشارك 7 فرق في مبارايات كأس العالم للأندية 2021، تأهل منها للبطولة 4 فرق حتى الآن على رأسها بايرن ميونخ بطل أوروبا، والأهلي المصري بطل أفريقيا، وأوكلاند سيتي ممثل قارة أوقيانوسيا، وممثل الدورة المضيفة الدحيل القطري، على أن ينضم للمتأهلين بعد تحديده كلا من بطل أمريكا الشمالية، وبطل أمريكا الجنوبية، وبطل آسيا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تعرف على الفرق الـ «الأربعة» المتأهلة إلى كأس العالم للأندية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق