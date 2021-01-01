علّق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي تم إيقافه من قبل وزارة الشباب والرياضة بسبب المخالفات المالية التي أحيلت للنيابة العامة للتحقيق فيها، بعض الأمور التي تخص الفريق عقب توديع بطولة كأس مصر على يد فريق طلائع الجيش.
وقال "مرتضى" في تصريحات صحفية: "لابد أن أتحدث وأوضح بعض الحقائق التي تخص تدعيم الفريق، ولابد أن أوضح أن رزاق سيسيه تمت الموافقة على إعارته لفريق الاتحاد السكندري بقيمة 4 ملايين جنيه، نظرًا لعدم وجود مكان شاغر للأجانب ولابد من إعادة المغربي حميد احداد".
واضاف: " حميد احداد كان هداف الدوري المغربي الموسم الماضي، ووكيله كان يماطل من أجل عدم قيده ورحيله مجانا وثمنه 1.5 مليون دولار وهو ما يعادل 26 مليون جنيه، وكان ذلك سيهدر في حال عدم قيده".. وأوضح: "رحيل احمد رفعت جاء لعدم وجود مكان له في الفريق، كان ممكن يلعب بدلا من أشرف بن شرقي او زيزو، هل ترون ذلك؟ واستفدنا منه ماديًا".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أول تعليق من مرتضى منصور بعد خروج الزمالك من كأس مصر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق