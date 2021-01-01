أسر المختطفين المصريين بنيجيريا يرون لـ"التاسعة" كواليس الواقعة



المختطفين المصريين بنيجيريا المختطفين المصريين بنيجيريا



قال عدنان الكوت، صاحب المركب المختطف في البحر وعلى متنه مصريون، إن هناك 10 مخطوفين من المركب منهم مصريان و3 لبنانين وهندي وكاميروني، مشيرا إلى أنه تحدث مع المختطفين من هاتف الخاطف "رقم ستالايت"، وأن الخاطف نيجيري الجنسية ومطالبهم مليون ونصف المليون دولار للإفراج عن المخطوفين.



وأكمل الكوت، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائية الأولي المصري، أنه اطمئن على حالتهم الصحية وجميعهم بخير ولم يتعدي عليهم أحد من الخاطفين، موضحاً أن المركب سعره رخيص ولا تسوى 500 ألف دولار، ونتفاوض مع الخاطفين في المبلغ.



وأكد الكوت، أنه قام بتأجير المركب إلى أحد الأشخاص ويدعى "تافو لورانس"، مشيرا إلى أن المركب ترفع علم سانت كيتس دولة تقع في الكاريبى، وكانت تقوم بنقل بضائع من نيجيريا إلى الكاميرون، موضحا أنه علم بواقعة الاحتجاز مساء يوم الخميس الماضى، مشيراً إلى أنه اتصل بسفير لبنان في نيجيريا، وكذلك أرسل خطابا إلى وزير الخارجية اللبناني.



وقالت مدام وفاء، والدة كيرليس أحد المختطفين المصريين، إن صاحب المركب يتواصل مع الأسرة يومياً، وذلك لكي يطمئن أسرهم عليهم بعد واقعة الخطف، مشيرة إلى أنها تواصلت مع نجلها وسمعت صوته.



فيما ناشدت نورهان سعيد، زوجة سعد شوقي، أحد المختطفين، الجهات في مصر لإعادة المختطفين، مشيرة إلى أن زوجها يعمل منذ عامين مع صاحب المركب.



وتعرضت مركب مملوكة لرجل لبنانى، يدعى "عدنان الكوت" لاحتجاز على يد قراصنة بالقرب من سواحل نيجيريا، وذلك خلال نقلها للبضائع من أبوجا إلى الكاميرون، والتي كانت على متنها 10 أفراد بينهم مصريين اثنين أحدهما مهندس بحرى والآخر ضابط بحرى ثانى.

