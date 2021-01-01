الأخضر والأبيض.. تعرفي على موضة ألوان السواريه لخريف 2020



ألوان السواريه لخريف 2020 ألوان السواريه لخريف 2020

تحتاج كل الفتيات من آن لآخر لمعرفة كل جديد عن موضة الملابس؛ حيث ان الأكثر بحثا في هذه الوقت ملابس السوارية لكثرة حضور الأفراح أو لحضور المناسبات في المنزل، لذا إن كنتي من محبي متابعة كل جديد فعليكم بمتابعة موضة ألوان السواريه لخريف 2020 غفي السطور التالية.



وقالت الفاشون بلوجر رهف الشامي، إن كنت تتحضرين لمناسبة هامة هذا الموسم، فعليك الاطلاع على آخر صيحات ألوان فساتين السهرة من مجموعات الأزياء الجاهزة خريف وشتاء 2020، وذلك لمواكبة الموضة العالمية وكل ما هو جديد في عالم الأزياء بالنسبة للملابس الرواية عام 2020.



وأفادت رهف الشامي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أنه يعتبر فصل الخريف من الفصول التي تحتاج إلى فساتين سهرة مناسبة، نظرا لتقلبات حالة الجو فى هذا الفصل.

واضافت الشامي، إلى ان اختيار الملابس السواريه والإطلالة التي ستقومين بالحضور بها في المناسبة يجب أن تتلاءم مع حجم المناسبة، والمكان الذي تقام به المناسبة، وأيضا إن كانت في الصباح أم في المساء، ولون البشرة والتصميم المناسب لكي و شكل الجسم.وأوضحت الفاشون بلوجر، بأن الألوان الزاهية هي المسيطرة على موضة الألوان الملابس السواريه لخريف 2020، ومنها الأزرق والأحمر والنبيتي حيث تمنح الألوان المبهجة الفتيات إطلالة مختلفة، ومناسبة ايضا لكل الأعمار.وتابعت الشامي، أنه تمنح الألوان المبهجة الفتيات إطلالة مختلفة وعصرية تتلائم مع طبيعة الخريف وهي أيضا مواكبة لـ موضة فساتين السوارية لفصل الخريف لعام 2020.ومن جانبها أشارت الشامي، إلى أن اللونين الأخضر والأبيض في موضة ملابس السوارية لخريف 2020، وهما موضة أساسية هذا الخريف، تربعا على عرش ألوان السواريه، لما يتمتعون من درجات ألوان مختلفة تتناسب مع كل الوان البشرة وتعطي إطلالة مثالية وانيقة في نفس الوقت.وأبرزت الشامي، بأن اللون الأسود فلا يزال ملك الألوان في موضة ألوان السوارية لخريف 2020 ككل موسم، فهي من الألوان التي تعطي إطلالة مثالية ومختلفة، بالإضافة إلى أنها يخفى جميع عيوب الجسم عند ارتدائه بشكل التل المنفوش .







