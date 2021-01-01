مذاق مميز.. طريقة عمل البط المشوي للشيف الشربيني



طريقة عمل البط المشوي طريقة عمل البط المشوي

تعتبر طريقة عمل البط المشوي للشيف الشربيني من اكثر الاكلات التي يمكنك تقديمها في المناسبات والعزومات، وذلك لما يتمتع به من مذاق مميز وشهي للغاية، ويمكن بخطوات بسيطة تقدم من منزلك عمل البط المشوي للشيف الشربيني.



وقت التحضير: 20 دقيقة

وقت الطهي: 2 ساعتين

يكفي لـ : 6 اشخاص



ويمكن لـ طريقة عمل البط المشوي للشيف الشربيني أن توفر لك الكثير من الوقت والمجهود، وتقديم البط بطريقة مختلفة من منزل لتنال إعجاب عائلتك والأطفال أيضا، وهي وصفة ايضا ممتازة لتقديمها في المناسبات.

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وتوجد الكثير من السعرات الحرارية في طريقة عمل البط المشوي بنسبة 100 سعرة حرارية، ويحتوي ايضا علي كمية من الدهون بنسبة 5 جرامات وعلى نسبة 5 جرامات من الدهون المشبعة، وتوجد في لحوم البط نسبة من الكوليسترول تساوي 20 ملي جرام، وتحتوي ايضا على عناصر مهمة مثل عنصر الصوديوم بنسبة 40 ملي جرام، وتحتوي لحوم البط على نسبة من الكربوهيدرات تساوي 13 ملي جرام والكثير من العناصر المفيدة للجسم وصحة الإنسان .إقرأ ايضا | طريقة تسوية البط بـ 4 وصفات مختلفةطريقة عمل البط المشوي للشيف الشربينيمكونات طريقة عمل البط المشوي للشيف الشربينيبطةأرز بسمتيسمنةبصلطماطمكزبرة خضراءنعناعملحشطةكركمفلفل حارقرفةقرنفلفلفل أسودكمونبصل أخضرزنجبيلثوم مفرومفلفل ألوانخيارزباديزيت زيتونمكعب مرقةلورا حبهانطريقة عمل البط المشوي للشيف الشربيني1- يرفع الماء مع كمون و زنجبيل و مكعب مرقة و كركم و قرنفل و نعناع ناشف و قرفة و لورا و حبهان و شطة على النار2- يفرم الزنجبيل و البصل و الطماطم، ثم يضافوا للحلة ثم يضاف الملح و الفلفل ثم يضاف السمنة و تترك لتغلي3- يضاف البط الى الحلة و يغطى حتى تسلق البطة تماما4- ترفع البطة و تدهن بالصلصة، و تدخل الفرن تحمر5- يوضع الأرز مكان البطة مع المرقه، و يترك حتى ينضج تمامًا6- يقطع البصل الاخضر و فلفل حار، ويضاف اليها الكزبرة الخضراء7- يفرم البصل و فلفل ألوان وخيار و الثوم مع الزبادى، وزيت زيتون و ملح و فلفل مع الكزبرة الخضراء.